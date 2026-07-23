Catania si accende a ritmo di jazz: cinque appuntamenti per vivere un’estate tra musica, emozioni e grandi protagonisti

Cinque serate di jazz e swing nel cuore di Catania

Un viaggio musicale capace di attraversare epoche, sonorità e suggestioni internazionali, riportando il jazz e lo swing al centro dell’estate catanese. È questa la scommessa della Mab Eventi, guidata da Antonio Campanella, che firma una rassegna di cinque concerti inserita nel cartellone del Catania Summer Fest, con un programma pensato per conquistare appassionati e curiosi.

Antonio Campanella: «Un’estate ricca di emozioni a suon di jazz»

«Sarà un’estate in musica ricca di emozioni a suon di jazz», racconta Antonio Campanella, crooner della Chicky Mo Swing Band e CEO della Mab Eventi. «La nostra rassegna proporrà cinque concerti unici e assolutamente originali, capaci di far rivivere al pubblico le grandi emozioni del jazz e dello swing internazionale».

Il programma completo della rassegna

Dal 17 al 31 agosto, il Palazzo della Cultura e Piazza Federico II di Svevia diventeranno il palcoscenico di una serie di eventi che vedranno alternarsi alcuni tra gli artisti più apprezzati del panorama jazz nazionale. Un’iniziativa che, sin dalla presentazione ufficiale a Palazzo degli Elefanti, ha riscosso grande interesse, registrando numerose richieste di partecipazione.

Ad aprire la rassegna, lunedì 17 agosto, sarà l’Amato Jazz Trio, storica formazione del jazz italiano che porterà sul palco uno spettacolo in cui tecnica, radici musicali ed emozione si intrecciano in un linguaggio artistico autentico e raffinato.

Il giorno successivo, 18 agosto, tornerà protagonista la Chicky Mo Swing Band con “Tanti Auguri Frank”, l’omaggio dedicato all’indimenticabile Frank Sinatra. Dopo il successo riscosso al Teatro Ambasciatori, lo spettacolo approda al Palazzo della Cultura in una veste ancora più ricca: nel corso della serata la band si trasformerà infatti nella Chicky Mo Swing Orchestra, regalando al pubblico un’esperienza musicale ancora più coinvolgente.

Il 24 agosto sarà invece il momento del pianista Seby Burgio, tra i musicisti italiani più apprezzati della nuova scena jazz, che presenterà “Textures”, un percorso intimo e suggestivo attraverso la propria ricerca artistica e sonora.

Il 25 agosto spazio a “Odisseya – Un viaggio narrativo tra mito omerico e jazz contemporaneo”, progetto firmato da Cristiano Giardini e dal suo quintetto. Attraverso musica e narrazione, lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un affascinante itinerario ispirato all’Odissea, un lavoro che ha già raccolto importanti riconoscimenti nel panorama jazz internazionale.

A chiudere la rassegna, il 31 agosto, sarà l’energia travolgente della Size 46 Street Band, che animerà Piazza Federico II di Svevia con uno spettacolo capace di fondere il fascino delle marching band di New Orleans con la spontaneità e l’allegria delle bande popolari italiane.

«Saranno cinque serate ricche di arte, divertimento ed emozioni – conclude Campanella – pensate per infiammare le notti dell’estate catanese con uno spettacolo dal respiro internazionale».

Una rassegna che conferma ancora una volta come la musica possa diventare occasione di incontro, cultura e condivisione, trasformando Catania in un punto di riferimento per gli amanti del jazz e delle grandi performance dal vivo.