Catania si illumina in vista del Natale: approvata installazione luminarie

Catania si illumina in vista del Natale: il comune approva l’installazione delle luminarie natalizie per le vie cittadine. Come ogni anno, infatti, le installazioni si troveranno nel centro storico della città Metropolitana e lungo le vie dello shopping. Il Vicesindaco Bonaccorsi e la giunta comunale non rinunciano a tenere accesa la città durante uno dei periodi più attesi dell’anno: il Natale. Dopo la sospensione dei mercatini natalizi, infatti, le luminarie rappresentano un simbolo di speranza e forza per superare questo drammatico periodo, dettato dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

L’iniziativa, inoltre, non dovrebbe gravare sul bilancio comunale in quanto supportata da sponsor e fondi della tassa di soggiorno. Dalla prossima settimana, quindi, si illumineranno: Piazza Università, con l’accensione del tradizionale albero, così come tutta Via Etnea, Viale XX Settembre, Corso Italia, via Umberto, Corso Sicilia, Via Gabriele D’annunzio e Viale Vittorio Veneto.

G.G.