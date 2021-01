Catania, scoperto deposito di moto rubate nel quartiere “dimenticato” di Petriera

A Catania, in via Petriera, scoperto un grande deposito di moto rubate. Nel “fortino” è stata trovata, inoltre, una moto BMW di grossa cilindrata denunciata qualche ora prima dal proprietario; il furto è avvenuto in via Fiorentino, non lontano da via Petriera. I militari, pertanto, si sono recati presso la zona.

Non solo moto: bauletti, specchietti, pneumatici

Passando per la via incriminata, le forze dell’ordine, notano che dinanzi ad una abitazione, in evidente stato di abbandono, era stata creata “ad arte” una sorta di rampa per facilitare l’ingresso di mezzi a due ruote. Una coincidenza propizia. È bastato accedervi per scoprire che l’abitazione era diventata un deposito. Al suo interno rinvenuta la BMW sottratta, poco prima, e anche un Honda SH 300, rubato nei giorni scorsi in via Ammiraglio Caracciolo, oltre a diversi accessori quali bauletti, specchietti e pneumatici. I mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

G.G.