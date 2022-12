Dopo la seduta di allenamento di questa mattina svolta al Massimino, ha parlato ai microfoni della stampa Manuel Sarao. L’attaccante rossazzurro ha voluto, prima di tutto, fare un bilancio sulla prima parte di stagione e si è proiettato all’imminente girone di ritorno: “Se devo tracciare un bilancio su questa prima parte di stagione è sicuramente positivo, siamo contenti per quello che abbiamo fatto. È stato importante aver chiuso il girone di andata con una vittoria. Il girone di ritorno sarà tutta un’altra cosa. Sarà una seconda parte di fuoco perché le squadre ci conoscono e saranno più agguerrite per provare a salvarsi e cercheranno in tutti i modi di metterci il bastone tra le ruote. Noi però abbiamo fiducia in noi stessi e dovremo fare del nostro meglio.”

Sul recente calo in termini di prestazioni sono state queste le sue parole: “Sono mancati i gol di tutti gli attaccanti. C’è stato un calo fisico fisiologico e siamo stati meno brillanti del solito. Ci è mancato l’ultimo passaggio in fase di realizzazione. Noi temiamo solo noi stessi e sappiamo di avere un grosso potenziale. Facendo quello che sappiamo fare, vogliamo portare a termine l’obiettivo principale per la squadra, la società e i tifosi. Il rendimento andrà a crescere. Avevamo solo bisogno di staccare a livello mentale e già vedere i nostri cari anche per pochi giorni ci ha aiutato.”

Sulle sue condizioni attuali, Sarao ha rassicurato tutti: “Sto bene, ho avuto un problema al gluteo dopo l’ultima partita ma mi sono ripreso e sono contento di ricominciare. A livello personale sono felice ma voglio qualche gol in più. Sto lavorando affinché questo avvenga.”