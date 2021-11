Catania, rifiuti via dalle strade in cinque giorni

I rifiuti andranno via dalle strade in cinque giorni.

Via al nuovo appalto e addio graduale ai “cassonetti di prossimità”, con il “porta a porta” esteso a tutta la Città. Nei prossimi giorni, con una massiccia campagna di comunicazione, col Comune di Catania che fornirà ai cittadini le informazioni utili per la fruizione del servizio.

Tolleranza zero per chi trasgredirà le regole e per chi conferirà rifiuti da altri Comuni. Ciascuno faccia la propria parte: in pochi giorni comincerà una nuova era nella quale i cassonetti saranno solo il lontano ricordo di scellerate scelte altrui. Ora, insieme all’Amministrazione, tocca ai nuovi gestori del servizio e ai Catanesi, puntare a una Città più pulita, a una raccolta differenziata finalmente efficace e risolutiva.