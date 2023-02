Catania torna finalmente a riabbracciare in presenza la sua Santa Patrona, Sant’Agata, la terza festa religiosa più partecipata al mondo, dopo la Settimana Santa di Siviglia e la Festa del Corpus Domini di Cuzco in Perù

Tra le vie del capoluogo etneoi respira una grande area di festa e il grande desiderio di vivere Agata da parte dei suoi concittadini e degli oltre un milione di turisti e devoti che giungeranno per l’occasione da tutto il mondo.

In programma dall’1 febbraio 2023 il ricco calendario di mostre, eventi e iniziative culturali all’insegna del contemporaneo, prodotti e condivisi con la città da Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS, presieduta da Ornella Laneri con la direzione artistica di Carmelo Nicosia.

Oltre due mesi di programmazione con 5 mostre temporanee per raccontare il patrimonio devozionale e demoetnoantropologico della straordinaria Festa di Sant’Agata attraverso le ricerche e i linguaggi più attuali delle arti visive, per leggerne l’affascinante complessità tra riti e simboli.

LE MOSTRE

Segreta Istallazione

Chiesa di San Nicolò l’Arena, Catania

La navata centrale ospita l’opera fotografica “Agata on the road” (2017) di Carmelo Nicosia stampata in forma circolare su tela applicata su legno con un diametro di 6 metri. Completano l’installazione due stampe su tela di particolari di fotografie realizzate dal grande reporter di guerra statunitense Phil Stern, alla cui attività la Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS ha dedicato il Phil Stern Pavilion all’interno del Museo dello Sbarco in Sicilia 1943 di Catania, fino al 28 febbraio.

AGATA. Dall’icona cristiana al mito contemporaneo

Palazzo centrale dell’Università, Catania

La mostra, ospitata in alcune sale del Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane, al piano terra della preziosa sede centrale dell’Ateneo accoglie alcune rappresentazioni di Agata legate a culture e ambiti artistici molto diversi, segno di quanto sia ampia e variegata la diffusione del suo culto.

Visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, fino al 31 marzo. Per gruppi, il pomeriggio su prenotazione.

fOn Art Gallery

Aci Castello (Catania)

La mostra, ideata e prodotta da Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS, prevede al piano terra del Four Points by Sheraton Catania l’esposizione di 18 fotografie che il grande artista contemporaneo svizzero Urs Lüthi ha realizzato alcuni anni fa, in occasione delle annuali festività di Sant’Agata, fino al 30 aprile.

Parole e suoni per Agata

Isola, Catania

La devozione per Agata è divenuta un progetto artistico e scientifico della Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS che mira a raccontare l’unicità di questa festa religiosa e di popolo attraverso un archivio permanente che raccoglie testimonianze molteplici con un’attenzione particolare ai linguaggi dell’arte, fino al 28 febbraio.

Segni urbani di devozione

Libreria Prampolini, Catania

La storica Libreria Prampolini, grazie alla collaborazione con Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS, espone la fotografia “Segni urbani di devozione” (2018) di Gabriele Diego Bonsangue, fino al 28 febbraio.