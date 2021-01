Catania, no alla “zona rossa agatina” ma non si escludono strette

Catania: come riportato da Mario Barresi nel quotidiano La Sicilia per adesso la “zona rossa agatina” è esclusa ma i devoti preoccupano l’amministrazione regionale e comunale.

Non si escludono strette in alcune aree di via Etnea. L’ipotesi, infatti, sarebbe una “cintura” sul centro storico con dei posti di blocco presso Piazza Duomo e Piazza Università per blindare gli isolati ed impedire la calca. Istituire la “zona rossa” per i festeggiamenti in onore della Santa Patrona è stata un’ipotesi circolante per alcuni giorni. Il Presidente della Regione, Musumeci che ha rimesso la discussione nelle mani dell’assessore alla Salute e del sindaco di Catania chiede la “massima attenzione” visto che ieri, da Palazzo degli Elefanti, arriva il rifiuto di Pogliese per un prolungamento della “zona rossa” nei giorni clou della Festa.

Basterà il potenziamento dei controlli?

Come riportato da Barresi nel quotidiano La Sicilia, Pogliese avrebbe rassicurato, inoltre, lo stesso Razza sulla gestione dei controlli in quei giorni così speciali e sentiti per la comunità etnea: «Dal programma è stato eliminato qualsiasi momento di aggregazione che potrebbe creare assembramenti. Tutti i divieti anti-Covid saranno assicurati dal potenziamento dei controlli». Attualmente, Musumeci e Razza danno fiducia al sindaco etneo ma l’assessore regionale alla Salute, specifica: «Aspettiamo venerdì che sarà il giorno della scelta di Roma sull’auspicabile zona arancione in Sicilia, ma anche del vertice in Prefettura su Sant’Agata».

Domani vertice decisivo su zona arancione e stretta per Sant’Agata