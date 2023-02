Il Catania domenica 12 febbraio alle ore 14,30 tornerà in scena di nuovo di fronte ai propri tifosi. Dopo due trasferte consecutive in Calabria contro Vibonese e Castrovillari dove hanno racimolato l’intera posta in palio, i rossazzurri ritroveranno il Massimino. Lodi e compagni si stanno allenando per affrontare la Mariglianese nella gara valida per la 23/a giornata del girone I di Serie D.

I precedenti contro la Mariglianese

Negli anni passati mai i rossazzurri hanno sfidato in casa la Mariglianese, attualmente fanalino di coda del girone. Dunque i campani faranno per la prima volta il loro esordio al Massimino in una giornata che si prospetta con un’atmosfera bollente. In occasione della fine delle festività per la Santa Patrona della città, la società rossazzurra ha ideato un’iniziativa per invogliare i tifosi a recarsi allo stadio con la diminuzione del prezzo dei biglietti di curve e Tribuna B a soli 5 euro. Dunque un Massimino pieno come non mai e che vedrà presente anche il presidente Pelligra prima della partenza. Condizioni sicuramente non semplici per la compagine di Sena che ha già incontrato i rossazzurri lo scorso ottobre.

Quello fu l’unico incontro tra le due compagini e risale alla gara d’andata disputata allo stadio comunale “Santa Maria delle Grazie” di Marigliano lo scorso 16 ottobre. La sfida tra Mariglianese e Catania vide sorridere gli etnei 2-1: in vantaggio al 42′ con Vitale, furono poi raggiunti, pochi minuti dopo, da Mendigutxia. A decidere la gara fu il rigore di De Luca nel secondo tempo che decretò la vittoria dei rossazzurri.