Il Catania, dopo un giorno di riposo, ha ripreso gli allenamenti a Ragalna in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà i rossazzurri sfidare in trasferta il San Luca nella seconda giornata di ritorno di Serie D.

Subito dopo la seduta pomeridiana di allenamento è intervenuto ai microfoni della stampa Marco Palermo: “Volevamo partire subito forte e volevamo iniziare bene il nuovo anno. Sappiamo che mancano 16 partite e per noi saranno tutte delle finali. Qui c’è una pressione diversa rispetto alle altre piazze e ogni domenica giochiamo per vincere. La classifica noi non la guardiamo. Ci ha fatto bene staccare un pò perché è servito per ricaricarci a livello mentale e fisico. Come gruppo ci siamo subito legati, un gruppo così non l’ho mai trovato. Mai un litigio, sempre in sintonia.”

Sulle scelte di Ferraro e sul girone d’andata appena concluso Palermo risponde così: “Noi ci alleniamo tutti per farci trovare pronti con grande voglia e determinazione e non molliamo mai. Ci sentiamo tutti titolari quindi chiunque gioca non cambia niente, andiamo in campo per dare sempre il massimo. Di errori nel girone di andata non ne abbiamo fatti, il calo ci può stare dopo tante partite. Ora abbiamo ripreso bene e andiamo avanti con questa determinazione.”

Sul prossimo avversario: “In ogni partita tutte le avversarie danno sempre il massimo ma se noi avremo questa carica non ci sarà partita. Noi guardiamo solo a noi stessi.”

Infine, sul pubblico del Massimino: “Tutti noi abbiamo una carica in più perché questo pubblico in Serie D è impossibile da trovare. Anche i miei compagni avvertono questa carica.”