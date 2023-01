“Ti accoglie per farti riposare, ma anche per farti pensare. E’ bianca, perché le vittime della violenza stradale sembra che non le veda nessuno”. E’ questa la scritta sulla targa della panchina bianca installata in Corso Italia a Catania in onore e ricordo delle vittime della strada.

Iniziativa e dono del secondo municipio di Catania su proposta del vice presidente e responsabile per Catania dell’ A.I.F.V.S. ( Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada ) Damiano Capuano che proprio in un incidente stradale, avvenuto nel 2010 pochi giorni dopo la festa di Sant’Agata, ha perso il fratello.

“E’ con immensa soddisfazione ed emozione – ha dichiarato Damiano Capuano – che vedo concretizzarsi il risultato della mia proposta di dedicare una panchina bianca in ricordo delle vittime della strada. Una panchina che ho avuto il piacere di di pitturare e che rappresenta un messaggio. La lotta alla piaga sociale degli incidenti stradali deve riguardare tutti: avere qualcosa che ricorda questo dramma, può servire da monito e da riflessione per tutti i cittadini che si trovano a passare in questo punto, peraltro molto trafficato, della città. La mia dedica ed il mio pensiero va a tutte le vittime della strada e ai loro familiari.”