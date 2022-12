E’ uscita la notizia di un nuovo sito internet al servizio di turisti e visitatori della città di Catania: https://turismo.comune.catania.it/.

Il nuovo portale dovrebbe fornire informazioni riguardanti la città di Catania: musei e luoghi d’interesse da visitare, come muoversi in città, dove dormire e quali sono gli itinerari turistici.

Un sito internet, secondo il comunicato pubblicato sul sito del comune di Catania, “ricco di informazioni ogni genere agevolmente accessibile, in lingua italiana e in inglese”. Un modo quindi per facilitare la permanenza dei visitatori nella nostra città e indirizzarli alla scoperta delle bellezze di Catania.

Fin qui tutto molto “normale” perché ricordiamo che così dovrebbe sempre essere. Ma quello che sembra un risultato strabiliante in realtà presenta un gap non da poco.

La lingua inglese siamo sicuri che sia totalmente disponibile? Aprendo il link, notiamo subito in alto a sinistra la possibilità di poter selezionare tra lingua italiana e inglese.

Nel passaggio dalla lingua italiana a quella inglese la home page subisce un cambiamento. Mancano infatti le informazioni “in evidenza” come ad esempio la notizia del concerto di Giusy Ferreri per il 31 dicembre, l’apertura dei mercatini di Natale e l’apertura dei musei la prima domenica del mese. Notizie che forse non dovrebbero interessare ai turisti?

Ma andiamo avanti…

Cliccando su “musei”, si può trovare una descrizione in inglese (oltre che ovviamente in italiano) dei principali musei da visitare nel territorio catanese. Ma se clicchiamo invece su monumenti e chiese, la descrizione è presente solo in italiano.

Forse il sito internet deve essere ancora aggiornato/completato, o almeno è così che ci piace credere.

Ma alla fine del 2022, in una città che è diventata uno dei principali luoghi turistici da visitare in Italia, in una città dai mille paesaggi, in una città che racchiude in se storia, arte, spettacolo. In una città dove mare e montagna si incontrano, è possibile esultare per un sito turistico in inglese incompleto quando questo dovrebbe essere tradotto persino in cinese?