Catania Green: in 12 giorni risultati brillanti nella differenziata dell’Eco punto mobile

Catania Green: in soli 12 giorni risultati brillanti nella differenziata degli Eco punto mobile. A meno di 24 ore dall’apertura del secondo Eco punto, Dusty e Comune di Catania registrano un risultato significativo raggiunto nell’Eco punto mobile di via Ameglio, aperto al pubblico a fine 2020. Dal 4 al 19 gennaio 2021, in soli 12 giorni, è stato conferito dai catanesi un totale di 24.285 kg di rifiuti opportunamente differenziati: 900 kg di carta e cartone, 500 kg di vetro, 45 kg di plastica, 5.660 kg di sfalci di potatura, 4.480 kg di rifiuti ingombranti e 12.700 kg di rifiuti inerti.

“Quando si danno gli strumenti la risposta che arriva è positiva”

«Siamo felici di questi numeri- afferma l’Assessore all’Ambiente del Comune di Catania, Fabio Cantarella-che dimostrano la validità del progetto che stiamo portando avanti. Quando si danno gli strumenti, la risposta che arriva da parte del territorio è positiva. Stiamo lavoriamo di concerto con la Dusty per intensificare l’operatività degli Eco punto mobili che, insieme ai Centri comunali di raccolta, sono un mezzo fondamentale per affrontare la gestione dei rifiuti in città. Il nostro obiettivo-prosegue-è quello di offrire ai cittadini sempre più opportunità per conferire i rifiuti nel rispetto delle regole e dell’ambiente, e per vincere insieme la sfida di far crescere la percentuale di raccolta differenziata».

Necessaria la collaborazione di tutti: “L’unione fa la forza”

Necessaria la collaborazione di tutti: “L’unione fa la forza”, sostiene l’amministratore di Dusty, Rossella Pezzino

de Geronimo. «Credo- continua- che una triangolazione virtuosa, tra cittadini, Amministrazione comunale ed impresa, possa portare concretamente nel 2021, risultati positivi per il decoro e la sostenibilità della nostra meravigliosa città. L’apertura di questi Eco punti mobili, ben distribuiti sul territorio, oltre ai due Centri comunali di raccolta attivi da tempo, costituisce la svolta contro il continuo ed inammissibile proliferare di discariche che deturpano la città. L’ulteriore apertura di altri due eco punti mobili nei quartieri di San Giuseppe La Rena e Borgo-Sanzio- conclude- incoraggerà di certo gli utenti virtuosi che differenziano in modo puntuale, ma soprattutto dovrà spronare quei cittadini ancora riottosi verso le buone prassi di conferimento. Solo differenziando è possibile portare a riciclo le singole frazioni, e solo riciclando si abbattono i costi comunali per lo smaltimento in discarica e le spese dei cittadini per la Tari. Non smetteremo mai di ripetere che la raccolta differenziata si traduce in un palese vantaggio economico per tutti».

Tutti i luoghi adibiti per gli Eco punti aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30

Tutti i luoghi adibiti per gli Eco punti saranno aperti nei giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30, per il conferimento di rifiuti ingombranti “voluminosi”; piccoli inerti edili e sfalci di potatura da giardino. Nelle giornate di martedì e di giovedì, si potranno conferire anche le frazioni: carta & cartone;

plastica; vetro; organica (il punto di raccolta di via Gen. Ameglio è l’unico in cui non sono ammessi i conferimenti dell’umido).

G.G.