Alla vigilia della trasferta del Catania in casa del Castrovillari in programma domenica 5 febbraio alle ore 14,30, prima della partenza per la Calabria è intervenuto il tecnico del Catania Giovanni Ferraro.

Con la squalifica di Rapisarda, Boccia potrebbe essere un’alternativa valida per sostituirlo ma il tutto sarà valutato dopo la rifinitura in programma domani.

Una sfida importante dove il Catania avrà come obiettivo continuare la scia positiva: “Domenica giochiamo su un campo che potrebbe essere non adatto alle nostre doti tecniche ma per noi non dovrà essere un alibi. Stiamo bene mentalmente e fisicamente e stiamo vivendo in questo momento l’emozione della festa di Sant’Agata anche da lontano. Vogliamo fare una buona prestazione per tornare poi domenica a festeggiare qui insieme a tutta la città e al presidente Pelligra. Vogliamo far rivivere a questa città grandi emozioni.”

Soddisfatto il tecnico per il mercato invernale con l’arrivo di Baldassar, neo acquisto dei rossazzurri: “Il direttore sportivo Laneri e il vice presidente Grella hanno fatto un ottimo acquisto perché ci può dare un ottimo apporto a centrocampo e importanti soluzioni. Adesso la rosa è molto ampia e possiamo optare per tante soluzioni.”

Dall’infermeria poi arrivano ottime notizie: “Tutti sono stati recuperati a livello fisico tranne Alessandro Russotto e Buffa ma ancora hanno fatto solo una settimana di lavoro con la squadra quindi avranno bisogno di qualche settimana in più per essere al pari degli altri.”