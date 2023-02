Vigilia di Catania – Mariglinese. I rossazzurri domani, domenica 12 febbraio alle 14,30, riabbracceranno il Massimino sfidando l’ultima in classifica del girone. Dopo le due vittorie nelle trasferte calabresi, gli uomini di Ferraro di fronte al proprio pubblico e al presidente Ross Pelligra, vorranno continuare a macinare successi.

Prima della gara è intervenuto il tecnico dei rossazzurri Giovanni Ferraro che ha commentato il prossimo avversario: “A parte il maltempo di questi giorni, venerdì abbiamo fatto un buon allenamento. Per me è meglio non fare una giornata di allenamento, concedendo un giorno in più di riposo, piuttosto che farne una male. Abbiamo tantissima voglia e domani giochiamo una partita difficile contro la Mariglianese che ha fatto 3 vittorie nelle ultime 5 partite. Neanche loro come noi guardano la classifica. Guardarla significa abbassare la concentrazione.”

Un avversario difficile, nonostante la classifica e dunque gli etnei non dovranno commettere l’errore di abbassare la concentrazione: “Domani giochiamo di fronte al nostro pubblico e al presidente Pelligra che è qui in Sicilia da 10 giorni ed è giusto continuare a far vedere il lavoro che lui ha dato in mano a noi. Le squadre campane quando vengono qui in Sicilia mettono sempre qualcosa in più. La Mariglianese è una squadra che sta in salute e se vuole pensare di servarsi deve vincere tutte le domeniche. Ogni settimana noi dobbiamo confermare la nostra classifica.”

E sul ritorno al Massimino: “Il Massimino incide soprattutto fuori casa. L’ultima sconfitta guarda caso è arrivata dove i nostri tifosi non sono venuti. In casa la pressione la mettono i tifosi stessi e i giocatori hanno una gamba diversa. Il pubblico ci trascina dall’inizio alla fine.”