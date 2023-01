Alla vigilia della trasferta sul campo della Vibonese per il match in programma sabato pomeriggio nell’anticipo della 21/a giornata di Serie D, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Catania Giovanni Ferraro.

L’allenatore degli etnei ha analizzato il momento dei rossazzurri e il prossimo avversario: “Il Catania ha una marcia straordinaria che spiega il divario dalle inseguitrici. Le squadre si trovano dietro di noi per meriti del Catania non per demeriti loro. Bisogna sempre mantenere l’asticella alta. La Vibonese è una buona squadra. Loro all’andata ci hanno messo in difficoltà, non sarà facile da affrontare ma noi siamo pronti.”

Sull’attuale situazione infortunati: “In questa settimana hanno tutti lavorato bene. Tra 15 giorni riprenderanno tutti quanti la giusta condizione fisica. Litteri ha ancora bisogno di un pò di tempo per essere al meglio.

Jefferson lo recuperiamo ma avrà ancora bisogno di lavorare, gli altri aspettiamo domani lo staff medico per le ultime valutazioni. È inutile rischiare qualche giocatore. Potrà esserci qualche innesto dal primo minuto. Russotto non è recuperato.”