Il Catania torna in scena al Massimino, dopo la vittoria in trasferta contro il San Luca, per la 20/a giornata del girone I di Serie D. Alle pendici dell’Etna arriverà il Licata ma i rossazzurri vorranno continuare la scia di risultati positivi. Alla vigilia della gara, con fischio d’inizio alle ore 14,30 di domani 22 gennaio, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Catania Giovanni Ferraro che ha parlato proprio del prossimo avversario:

“Sarà una partita difficile contro una squadra che sta facendo molto bene ma noi giochiamo in casa quindi dovremo giocare come sappiamo fare. Quest’anno siamo partiti bene e voglio che i ragazzi continuino così. Abbiamo massimo rispetto di loro ma noi in casa faremo la nostra partita. Sarà una partita aggressiva con un ritmo molto alto e con grande intensità in attacco. Loro giocano bene e noi non dovremo commettere errori.”

Sulla questione infortunati, con Jefferson e Sarno ancora non in gruppo, il tecnico etneo ha cercato di fare il punto della situazione: “Pomeriggio valuteremo le condizioni degli infortunati mentre sarà convocato De Respinis. Credo che dalla prossima settimana recupereremo tutti. Litteri sarà convocato, poi valuteremo pomeriggio e domani nello specifico anche perché deve recuperare questi mesi di assenza. Se continuerà ad allenarsi come ha fatto negli ultimi 15 giorni sarà davvero un nuovo innesto per questo Catania. Forchignone è tornato in gruppo e domani sarà tra i convocati.“

Sul percorso del Catania fino ad oggi Ferraro non si sbilancia: “Abbiamo un obiettivo personale e non di squadra. Siamo fortunati ad essere compatti e coesi. Qui la classifica non bisogna guardarla mai, Catania è una piazza che vuole sempre che la squadra giochi bene e che porti i risultati. Si vedrà solo a fine campionato.”