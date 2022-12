Giorno di vigilia di Catania – Real Aversa, gara in campo domani, 11 dicembre alle ore 14,45, e valida per la 15/a giornata del girone I d Serie D. Il Catania ha preparato al meglio la gara per continuare a mantenere l’imbattibilità in campionato.

Soddisfatto del lavoro settimanale il tecnico Ferraro che ha anche voluto chiarire la situazione attuale del Catania: “Abbiamo fatto la solita settimana di lavoro con grande intensità e applicazione. Bisogna dare valore a quello che sta facendo questo Catania: dopo 14 giornate siamo primi in classifica, a +11 dalla seconda e non perché ci chiamiamo Catania ma perché la squadra si è calata nella categoria con tanta applicazione, amore e sudore. I ragazzi affrontano questo tipo di campionato con la massima umiltà. I campionati si vincono a maggio e ci si arriva solo con il lavoro. Il nome è una cosa, quello che i calciatori devono esprimere in campo è un’altra cosa. Siamo la miglior difesa d’Italia, i risultati del gruppo sono davvero importanti. Possono starci sia i pareggi che le sconfitte ma bisogna dare valore alla squadra e considerare che in campo ci sono anche gli avversari.”

Proprio sul prossimo avversario, il Real Aversa, sono queste le parole del tecnico Ferraro: “Domani giochiamo con l’Aversa, squadra campana ben allenata, che ha giovani di prospettiva ma noi abbiamo un unico obiettivo. Dell’Aversa conosco molti giocatori che ho pure allenato, hanno una bella idea di gioco e conosco il loro tecnico. Se noi faremo la partita a ritmo alto con grande intensità diremo la nostra. Con il gioco e la velocità dovremo superare le insidie della gara. Tutti stanno facendo bene a prescindere da chi va in campo. Oggi abbiamo avuto la visita del Presidente che ci ha dato una carica in più.”

E sulla situazione attuale in infermeria: “Andrea Russotto è rientrato in gruppo, mentre Forchignone, Sarno e Chiarella sono disponibili. Pino e Buffa non saranno convocati ma penso che martedì torneranno in gruppo. La squadra è in crescita fisicamente e mentalmente. Sappiamo l’importanza di queste tre partite prima della sosta natalizia. Ogni settimana cerchiamo di avvicinarci quanto più possibile al nostro traguardo.”