Feriti quattro vigili del fuoco sono nel corso di un’intervento in un’appartamento di via Carmelo Abate, nella zona del Borgo di Catania, per la segnalazione di una fuga di gas in cucina, forse una perdita alla bombola.

Un’esplosione innescata da un frigorifero.

Le fiamme hanno preso in pieno i pompieri che sarabbero feriti in diverse parti del corpo.

Trasportati in ospedale per essere medicati, non sarebbero in pericolo di vita. Due si trovano presso l’Ospedale Garibaldi Centro di Catania e gli altri due presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania, per le cure e gli accertamenti del caso.