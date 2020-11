Catania: crolla un cornicione di Porta Garibaldi, nessun ferito

Nella tarda mattinata, una squadra dei Vigili del Fuoco di Catania interviene in Piazza Garibaldi, a Catania, per il distaccamento e crollo di una parte di cornicione di Porta Garibaldi. Non si contano, fortunatamente, danni a persone o cose. Sul posto, inoltre, anche la Polizia Locale e l’Ufficio di Pubblica Incolumità del Comune per la delimitazione dell’area, in previsione, quindi, di ulteriori distacchi con, eventuali, danni. La stessa Soprintendenza dei Beni Culturali della città metropolitana, si occuperà di effettuare verifiche accurate per l’incolumità sia pubblica che privata.

G.G.