Giornate di grandi emozioni per Ross Pelligra. Il presidente del Catania è atterrato qualche giorno fa alle pendici dell’Etna anche in occasione delle festività in onore di Sant’Agata che ha voluto seguire da vicino. Presente prima a Palazzo degli Elefanti, venerdì 3 febbraio, per l’apertura dei tre giorni di festa con i tradizionali fuochi a piazza Duomo. Poi la partenza con la squadra verso Castrovillari e il ritorno in serata in città dove ha assistito, in tarda notte, a uno dei momenti più toccanti delle festività.

“Era importante che io seguissi la festa a Catania e poi la partita a Castrovillari, in questi giorni, per vivere un momento importante della vita della comunità che mi ha accolto con grande entusiasmo e un match cruciale per i rossazzurri” – ha dichiarato Pelligra.

Il presidente rossazzurro però, non farà subito ritorno in Australia. In occasione del prossimo impegno di campionato degli etnei, sarà presente al Massimino domenica 12 febbraio per stare al fianco della squadra nella sfida contro la Mariglianese. “Rimarrò in Italia anche nei prossimi giorni e domenica sarò allo stadio per assistere alla gara con la Mariglianese: vi aspetto al “Massimino”, amici rossazzurri”.