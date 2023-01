Dal 5 al 7 maggio il Catania Book Festival si farà. A comunicarlo è stata la Cgil Catania.

Il Catania Book Festival si farà dal 5 al 7 maggio presso “Le Ciminiere” di Catania. Un’edizione che, come annunciato, si appresta ad essere “la più bella”.

Ad annunciare la fattibilità dell’evento è stata la Cgil Catania. «Le problematiche che erano sorte, sono state risolte grazie ad alcuni dirigenti della Città Metropolitana, problematiche che erano sorte a causa del mancato confronto con il commissario straordinario del Comune, oggi revocato».

Dall’1 febbraio al 5 marzo partirà il progetto “Libri Liberi” organizzato da Catania Book Festival in collaborazione con l’Ufficio Servizio Sociale per Minorenni. La formula è quella dei libri in sospeso e vedrà il coinvolgimento delle librerie catanesi Mondadori Bokstore Piazza Roma, Legatoria Prampolini, Libreria Vicolo Stretto e Librerie Cavallotto.

«L’idea è quella che i lettori stessi possano donare libri agli Istituti penali per i minorenni copiando la formula del “caffè in sospeso” usata da molto tempo nei bar di Napoli –spiega Dei Pieri- Ci sembra il modo migliore per ricucire il tessuto sociale proprio dove è più strappato, cioè tra i minori che rischiano di finire in carcere o che conoscono già quella realtà nonostante la giovane età. Il Catania Book Festival vuole essere anche partecipazione e dibattito e siamo lieti che già in tanti stiano manifestando sostegno al progetto. Seguendo i nostri social si avrà la possibilità di conoscere tutte le librerie che aderiscono al progetto e di partecipare».