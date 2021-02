Catania, bombe carta esplose davanti casa e bar del fratello del boss Zuccaro

Catania, due bombe carta sparate davanti la casa e il bar del fratello del boss Zuccaro. La pista seguita dagli inquirenti sarebbe quella del dissidio “regolato” vale a dire un avvertimento. La notte scorsa, infatti, in via Vittorio Emanuele vicino piazza San Cosimo sono esplose due bombe carta. La scelta del luogo non è casuale: proprio lì risiede la madre del boss e vi è anche il bar di Angelo Zuccaro, fratello del boss ergastolano Maurizio.

Le due esplosioni hanno provocato danni lievi: vetri rotti di alcune porte e finestre e danneggiamento della colonnina dell’Enel. Le forze dell’ordine ipotizzano si possa trattare di un avvertimento d’interesse tra clan mafiosi, piuttosto che un segnale di estorsione, visto e considerato la caratura della famiglia Zuccaro. Un avvertimento di interesse per cosa? Gli agenti non si sbilanciano troppo; potrebbe essere una partita di droga saltata all’ultimo minuto o un debito contratto; sulla faccenda indaga la Questura di Catania.

Chi sono gli Zuccaro?

Maurizio Zuccaro si trova, tutt’ora, all’ergastolo convalidato l’1 ottobre 2020, in quanto accusato di molteplici crimini. Commissionò anche l’omicidio di Luigi Ilardo, cugino del capomafia Giuseppe “Piddu” Madonia e confidente del colonnello dei Carabinieri Michele Riccio, ucciso a Catania nel 1996 poiché aveva informazioni per catturare l’allora capo di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano.

Il fratello, Angelo Zuccaro, di 55 anni, in passato, è stato condannato per furto e denunciato per estorsione. Il suo profilo è importante ma non di rilievo come quello del fratello che è ritenuto esponente di spicco della famiglia Santapaola.

G.G.