Seconda trasferta consecutiva per il Catania, seconda in terra calabrese dopo la gara di Vibo di sabato scorso. Questa domenica, 5 febbraio, alle ore 14,30 i rossazzurri saranno attesi dal Castrovillari per la 22/a giornata del girone I di Serie D.

I precedenti

Quello in territorio calabrese sarà il quinto incontro tra le due formazioni. Nel passato infatti Castrovillari e Catania si sono già incontrate 4 volte, tutte negli anni 90’ e quando le compagini militavano in Serie C2.

Allo stadio Mimmo Rende il Catania non è mai uscito vincitore. Tutti i precedenti incontri hanno visto sorridere i padroni di casa ben 2 volte mentre sono stati altrettanti i pareggi. Il primo incontro risale alla stagione 1995/96 quando il Catania di Cicchetti, Anastasi e Marino tra i tanti, guidato da Mario Russo usciva sconfitto 1-0.

La stagione successiva andrà meglio per gli etnei. Il 13 aprile 1997 il gol di Pasquale Marino al 5’ regala un punto al Catania di Giovanni Mei (succeduto in panchina ad Angelo Busetta). Stesso risultato anche nella stagione 1997/98: questa volta a firmare il gol del definitivo 1-1 è Giuseppe Malafronte al 64’ che regala un punto prezioso agli etnei appena poco sopra la zona retrocessione. Una posizione in classifica precaria e che porterà pochi giorni più tardi al cambio in panchina con l’arrivo di Franco Gagliardi.

L’ultimo incontro tra le due formazioni risale al 10 gennaio del ‘99 in una stagione che da li a poco avrebbe ufficializzato, con i 59 punti conquistati, la promozione degli etnei in Serie C1 dopo ben 6 anni. Quel giorno però i rossazzurri guidati da Piero Cucchi tornarono da Castrovillari a mani vuole con il risultato di 1-0 per i padroni di casa.

1995/96 Castrovillari – Catania 1-0

1996/97 Castrovillari – Catania 1-1

1997/97 Castrovillari – Catania 1-1

1998/99 Castrovillari – Catania 1-0