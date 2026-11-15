Epstein, quando il potere oscura la giustizia

La divulgazione dei documenti sul caso del finanziere statunitense Jeffrey Epstein ha riportato in primo piano uno dei fascicoli più controversi della storia americana recente. Dopo che il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici milioni di pagine legate all’inchiesta, si è aperta un’ampia discussione politica e mediatica: i documenti contengono nomi di figure di spicco della politica, dell’economia e dei media, insieme a resoconti di violazioni etiche e penali presentate come sistematiche. Nonostante il clamore globale, resta un interrogativo centrale: quale valore probatorio hanno davvero queste carte? Dimostrano fatti accertati, oppure sono un insieme di testimonianze non ancora vagliate in giudizio e di letture politiche?
Profilo biografico e genesi delle attività sospette (1953–2005)
Jeffrey Epstein, nato a New York nel 1953, ha lavorato in settori diversi: prima come insegnante, poi nella finanza d’investimento. Questo percorso gli ha permesso di costruire un’estesa rete di relazioni nei circoli finanziari, politici e mediatici, e di avvicinare personalità di rilievo sia negli Stati Uniti sia all’estero.
A partire dagli anni Novanta ha accumulato un ingente patrimonio immobiliare: una residenza di prestigio a Palm Beach, in Florida, acquistata nel 1990, e l’isola di Little Saint James, nelle Isole Vergini Americane, acquistata nel 1998. Dopo le segnalazioni di vicini e familiari sul frequente afflusso di ragazze molto giovani nella villa di Palm Beach, la polizia locale aprì nel 2005 le prime indagini, che avrebbero poi fatto emergere un modello sistematico di sfruttamento sessuale di minori.
Il punto di svolta iniziale fu proprio quella denuncia del 2005, presentata dalla madre di una ragazza di quattordici anni che riferì di essere stata pagata per un massaggio nella residenza di Epstein. Da lì prese forma la ricostruzione di una rete organizzata che reclutava ragazze di età compresa fra i tredici e i diciassette anni.
La prima condanna e il doppio accordo del 2008
Nel 2008 Epstein si è dichiarato colpevole davanti alla giustizia dello Stato della Florida di due capi d’accusa: adescamento ai fini di prostituzione e adescamento di una minore ai fini di prostituzione. È stato iscritto nel registro dei molestatori sessuali e ha scontato circa tredici mesi in un carcere di contea, beneficiando di un regime di semilibertà che gli consentiva di lasciare l’istituto per dodici ore al giorno, sei giorni a settimana, per recarsi nel suo ufficio.
Accanto alla vicenda statale, un secondo accordo — questa volta federale — ha determinato il vero esito del 2008: un non-prosecution agreement siglato con la Procura federale per il Distretto Meridionale della Florida, che garantiva a Epstein e a suoi possibili complici l’immunità da un’incriminazione federale, chiudendo così la strada a un’inchiesta di portata più ampia.
Quell’intesa è diventata un caso di scuola sull’influenza del potere economico e sociale nei percorsi giudiziari. Alexander Acosta, allora procuratore federale per il Distretto Meridionale della Florida e successivamente segretario al Lavoro nella prima amministrazione Trump, è stato oggetto di critiche severe per aver avallato l’accordo, e si è dimesso dall’incarico di governo nel luglio 2019. Nel 2020 un’indagine interna dell’Office of Professional Responsibility del Dipartimento di Giustizia ha concluso che i procuratori avevano usato «scarso discernimento», senza però configurare illeciti disciplinari o penali. Un giudice federale, Kenneth Marra, aveva invece accertato che la mancata informazione delle vittime sull’esistenza dell’accordo violava il Crime Victims’ Rights Act.
Riapertura del caso e intensificazione delle indagini (2015–2019)
Il 2015 ha segnato una nuova fase: Virginia Giuffre — che già nel 2009 aveva citato in giudizio Epstein — ha intentato una causa per diffamazione contro la sua collaboratrice Ghislaine Maxwell. Nel procedimento sono emerse le accuse di sfruttamento sessuale, reclutamento di minori e organizzazione di incontri con figure influenti. Ad essa sono seguite numerose altre azioni legali promosse da altre donne, che hanno contribuito in modo determinante a riaprire il fascicolo sul piano sia giudiziario sia mediatico.
Il 6 luglio 2019 le autorità federali hanno arrestato Epstein all’aeroporto di Teterboro, nel New Jersey, con l’accusa di traffico sessuale di minori e associazione a delinquere: reati che avrebbero potuto comportare fino a quarantacinque anni di reclusione. Il 10 agosto 2019, però, Epstein è stato trovato morto nella sua cella al Metropolitan Correctional Center di Manhattan. Il medico legale di New York ha stabilito che si è trattato di suicidio; una successiva indagine dell’ispettorato generale del Dipartimento di Giustizia ha documentato gravi negligenze nella sorveglianza. Le circostanze della morte continuano tuttavia ad alimentare ricostruzioni alternative, nessuna delle quali ha trovato conferma documentale.
Con il decesso, l’azione penale a suo carico si è estinta senza una sentenza. Il caso ha però continuato a svilupparsi sul piano legale e mediatico, per la complessità dei legami con personalità di alto profilo.
Il processo a Ghislaine Maxwell (2020–2022) e gli sviluppi successivi
Dopo la morte di Epstein, le autorità statunitensi hanno proseguito le indagini sulla sua rete di contatti, arrivando all’arresto di Ghislaine Maxwell il 2 luglio 2020 in una proprietà a Bradford, nel New Hampshire. Il 29 dicembre 2021 Maxwell è stata riconosciuta colpevole di cinque dei sei capi d’accusa contestati, fra cui il traffico sessuale di minori e l’associazione a delinquere; il 28 giugno 2022 è stata condannata a vent’anni di reclusione, cinque anni di libertà vigilata e una multa di 750.000 dollari. Il dibattimento ha messo in luce il suo ruolo centrale nel reclutamento delle ragazze e nel garantire la disponibilità di minori a Epstein, confermando la natura organizzata e continuativa delle condotte criminali.
La vicenda non si è chiusa con la condanna. Nell’estate del 2025 Maxwell è stata trasferita dal penitenziario di Tallahassee al campo di detenzione di minima sicurezza di Bryan, in Texas — una collocazione normalmente non prevista per chi è condannato per reati sessuali, e per questo oggetto di polemiche. Nell’ottobre 2025 la Corte Suprema ha rifiutato di esaminare il suo ricorso, confermando la condanna in via definitiva; il fine pena è fissato al 2037.
Colpisce, in questo quadro, che Ghislaine Maxwell avesse preso la parola in un evento alle Nazioni Unite nel 2014 per promuovere TerraMar, l’organizzazione per la tutela degli oceani che aveva fondato nel 2012. Nei suoi interventi pubblici raccontava di aver maturato una sensibilità ambientalista dopo aver trovato un oggetto di plastica durante un’immersione: un dettaglio ripreso da diverse ricostruzioni giornalistiche, per il quale non è però disponibile una trascrizione ufficiale. TerraMar ha cessato le attività pochi giorni dopo l’arresto di Epstein, nel luglio 2019.
La circostanza solleva una domanda legittima sul modo in cui organizzazioni umanitarie e campagne per i diritti civili e ambientali selezionano i propri «volti pubblici». Il contrasto fra l’impegno dichiarato per la sostenibilità e un sistema di sfruttamento poi accertato in sede penale mette in evidenza la distanza che può separare l’immagine filantropica dalla condotta reale.
Il ruolo delle vittime e le ripercussioni del caso (2015–2025)
Le vittime, con Virginia Giuffre in prima linea, si sono rivelate decisive per far emergere la rete. Giuffre ha accusato Epstein e Maxwell di averla sfruttata sessualmente a partire dai diciassette anni, e ha indicato il coinvolgimento di eminenti figure politiche ed economiche, pur in presenza di smentite da parte della maggioranza dei soggetti citati e in assenza, per molti di essi, di qualsiasi incriminazione. Nel 2015 ha fondato l’organizzazione Victims Refuse Silence, poi rinominata SOAR, a sostegno delle vittime della tratta sessuale.
Giuffre è morta il 25 aprile 2025 nella sua abitazione a Neergabby, nell’Australia Occidentale; la famiglia ha dichiarato che si è trattato di suicidio. La sua morte ha aperto un ampio dibattito sulle pressioni psicologiche e sociali che gravano sulle vittime di questi reati. Le testimonianze di altre donne, come Johanna Sjoberg, hanno contribuito ad ampliare il quadro delle accuse e a delineare l’estensione dei legami di Epstein con personalità di rilievo internazionale.
La divulgazione dei documenti ufficiali (2019–2026)
A partire dal 2019 i tribunali statunitensi hanno avviato la pubblicazione graduale di parti del fascicolo, proseguita nel 2020, 2021 e 2022 e culminata, all’inizio del 2024, nella desecretazione di un’ampia mole di atti del procedimento Giuffre contro Maxwell. Quei documenti, migliaia di pagine, citano nomi noti della politica, dell’economia, dell’arte e della scienza: una menzione che non equivale, di per sé, a un’accusa formale.
Il 18 novembre 2025 il Congresso ha approvato l’Epstein Files Transparency Act — alla Camera con 427 voti favorevoli e uno contrario, al Senato per consenso unanime — e il presidente Donald Trump lo ha firmato il giorno successivo. La legge imponeva al Dipartimento di Giustizia la pubblicazione integrale della documentazione, con l’eccezione delle informazioni sensibili sulle vittime.
Il Dipartimento ha mancato la scadenza del 19 dicembre 2025 e il 30 gennaio 2026 ha diffuso la tranche più ampia: circa tre milioni di pagine, oltre a circa duemila file video e centottantamila immagini, per un totale di circa 3,5 milioni di pagine prodotte secondo il vice procuratore generale Todd Blanche. Il Dipartimento ha definito quella pubblicazione conclusiva; parlamentari democratici e gruppi di sopravvissute hanno invece contestato l’ampiezza delle omissioni, rilevando che circa la metà del materiale raccolto non è stata resa pubblica e che in alcuni passaggi sono stati oscurati i nomi di persone accusate mentre comparivano quelli delle vittime.
Fra i documenti di questa tranche figura uno scambio di email del febbraio–marzo 2017 relativo all’invio a Epstein di tre frammenti della kiswah, il drappo che ricopre la Kaaba alla Mecca. Secondo le email, la spedizione fu organizzata da un’imprenditrice con base negli Emirati, Aziza al-Ahmadi, insieme a un uomo indicato come Abdullah al-Maari, fu dichiarata in dogana come «cornici per quadri» e viaggiò con il cargo della British Airways verso la residenza di Epstein in Florida, dove sarebbe arrivata nel marzo 2017. I tre frammenti sono descritti come una porzione del rivestimento interno della Kaaba, una del drappo esterno già utilizzato e una terza mai utilizzata, realizzata con gli stessi materiali. La corrispondenza non chiarisce il motivo dell’invio né la natura del rapporto fra Epstein e i mittenti; va inoltre precisato che le email documentano l’organizzazione della spedizione, mentre l’effettiva consegna non risulta confermata da ulteriori atti.
Nel complesso, il materiale ha mostrato quanto profondamente Epstein fosse inserito nelle reti di potere e di influenza fino ai mesi immediatamente precedenti alla sua caduta, riaccendendo la discussione sul rapporto fra capitale, politica e giustizia negli Stati Uniti.
Dimensioni politiche, d’intelligence e dibattito pubblico
Il caso non è rimasto confinato alla sfera penale. Sono emersi interrogativi sui rapporti di Epstein con figure internazionali — fra cui l’ex primo ministro israeliano Ehud Barak, che ha confermato di averlo incontrato negandone qualsiasi coinvolgimento illecito — e accuse, mai confermate, di legami con apparati di intelligence. La vicenda è stata inoltre strumentalizzata nel conflitto politico interno, con accuse reciproche fra repubblicani e democratici sull’uso del dossier per fini di parte, in assenza di prove definitive sul coinvolgimento diretto di molte delle figure nominate.
In sintesi, il caso Epstein illustra un modello complesso di intersezione fra potere, criminalità organizzata e influenza socio-politica, capace di rallentare il corso della giustizia per anni. Il ruolo delle vittime e del giornalismo d’inchiesta è stato determinante nel riaprire fascicoli che apparivano archiviati, mettendo in evidenza la fragilità dei meccanismi di controllo quando entrano in collisione
con gli interessi delle élite. Con la pubblicazione dei documenti ufficiali nel 2026 il caso non si è chiuso: si è trasformato in un riferimento storico e giuridico per l’analisi delle dinamiche di potere, corruzione e impunità nelle società contemporanee — e, per una parte dell’opinione pubblica americana, in un simbolo della nozione di «Stato profondo».
———
ﻗﻀﯿﺔ ﺟﯿﻔﺮي إﺑﺴﺘﯿﻦ :اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
أﻋﺎدت وﺛﺎﺋﻖ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﻤﻮّل اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺟﯿﻔﺮي إﺑﺴﺘﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻮاﺟﮭﺔ واﺣﺪاً ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻠﻔﺎت إﺛﺎرةً ﻟﻠﺠﺪل ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، ﺑﻌﺪ أن أﻓﺮﺟﺖ وزارة اﻟﻌﺪل اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ .وﻗﺪ أﺛﺎرت ھﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻮﺟﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ، ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﻮاﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وإﻋﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎرزة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رواﯾﺎت ﻋﻦ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت أﺧﻼﻗﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻤﻨﮭﺠﺔ .ﻟﻜﻦ، ورﻏﻢ اﻟﻀﺠّﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻗﺎﺋﻤﺎً :ﻣﺎ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻹﺛﺒﺎﺗﯿﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ؟ ھﻞ ﺗﻜﺸﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺆ ﱠﻛﺪة، أم أﻧﮭﺎ ﺧﻠﯿﻂ ﻣﻦ رواﯾﺎت ﻟﻢ ﺗُﺤﺴﻢ ﻗﻀﺎﺋﯿﺎً وﺗﺤﻠﯿﻼت ذات طﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﻲ؟
اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺸﺒﻮه )2005–1953(
وُﻟﺪ ﺟﯿﻔﺮي إﺑﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎم 1953 ﻓﻲ ﻧﯿﻮﯾﻮرك، وﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪّدة، أﺑﺮزھﺎ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺛﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻗﺒﻞ أن ﯾﺒﻨﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت واﺳﻌﺔ داﺧﻞ دواﺋﺮ اﻟﻤﺎل واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻹﻋﻼم .وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﺗﮫ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺒﯿﺮ، ﻣﻜّﻨﮫ ﻣﻦ .اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺧﺎرﺟﮭﺎ
وﻣﻨﺬ ﺗﺴﻌﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺪأ إﺑﺴﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﺎﺧﺮة، أﺑﺮزھﺎ ﻣﻨﺰﻟﮫ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻢ ﺑﯿﺘﺶ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻓﻠﻮرﯾﺪا اﻟﺬي اﺷﺘﺮاه ﻋﺎم
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺰﯾﺮة «ﻟﯿﺘﻞ ﺳﺎﻧﺖ ﺟﯿﻤﺲ »ﻓﻲ ﺟﺰر اﻟﻌﺬراء اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮاھﺎ ﻋﺎم 1998 .وﻣﻊ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺸﻜﺎوى ﺑﺸﺄن ﺗﻮاﻓﺪ ،1990
ﻓﺘﯿﺎت ﺻﻐﯿﺮات اﻟﺴﻦّ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﮫ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻢ ﺑﯿﺘﺶ، ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﺎم 2005 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﮭﺎ اﻷوﻟﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻻﺣﻘﺎً ﻋﻦ ﻧﻤﻂ ﻣﻤﻨﮭﺞ .ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮات
وﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮّل اﻷوﻟﻰ ﺷﻜﻮى ﺗﻘﺪّﻣﺖ ﺑﮭﺎ ﻋﺎم 2005 واﻟﺪةُ ﻓﺘﺎة ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﺎ، أﻓﺎدت ﺑﺄن اﺑﻨﺘﮭﺎ ﺗﻠﻘّﺖ ﻣﺎﻻً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺪﻟﯿﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل إﺑﺴﺘﯿﻦ .وﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﻜﻮى ﺑﺪأ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻨ ﱠﻈﻤﺔ اﺳﺘﮭﺪﻓﺖ ﻓﺘﯿﺎت ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرھﻦّ ﺑﯿﻦ 13 و17 .ﻋﺎﻣﺎً
أول إداﻧﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ و«اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺰدوج »ﻟﻌﺎم 2008
ﻓﻲ ﻋﺎم 2008، اﻋﺘﺮف إﺑﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ أﻣﺎم ﻗﻀﺎء وﻻﯾﺔ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﻓﻲ ﺗﮭﻤﺘﯿﻦ :اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻐﺎء، واﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺎء ﻗﺎﺻﺮ .وﻗﺪ أُدرج اﺳﻤﮫ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ، وﻗﻀﻰ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮاً ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻣﻘﺎطﻌﺔ، ﻣﺴﺘﻔﯿﺪاً ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻤﺢ ﻟﮫ .ﺑﻤﻐﺎدرة اﻟﺴﺠﻦ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﺎﻋﺔ ﯾﻮﻣﯿﺎً، ﺳﺘﺔ أﯾﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع، ﻟﻠﺘﻮﺟّﮫ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﮫ
agreement) (non-prosecution »ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺪﱠد ﻣﺼﯿﺮ ﻋﺎم 2008 ﻓﻌﻠﯿﺎً ھﻮ اﺗﻔﺎق ﺛﺎنٍ، ﻓﯿﺪراﻟﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮة« :اﺗﻔﺎق ﻋﺪم اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﺬي وُﻗّﻊ ﻣﻊ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﺑﻔﻠﻮرﯾﺪا، وﻣﻨﺢ إﺑﺴﺘﯿﻦ وﻣﺘﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺤﺘﻤﻠﯿﻦ ﻣﻌﮫ ﺣﺼﺎﻧﺔً ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ، ﻓﺄﻏﻠﻖ .اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎً
وﻗﺪ ﺻﺎر ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺜﺎﻻً دراﺳﯿﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ .ﻓﺄﻟﻜﺴﻨﺪر أﻛﻮﺳﺘﺎ، اﻟﺬي ﻛﺎن آﻧﺬاك اﻟﻤﺪّﻋﻲ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﺑﻔﻠﻮرﯾﺪا، ﺛﻢ ﺻﺎر وزﯾﺮاً ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ اﻷوﻟﻰ، ﺗﻌﺮّض ﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدّة ﻟﻤﺼﺎدﻗﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق، واﺳﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﯾﻮﻟﯿﻮ 2019 .وﻓﻲ ﻋﺎم 2020، ﺧﻠﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﺧﻠﻲ أﺟﺮاه «ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ »ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل إﻟﻰ أن اﻟﻤﺪّﻋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا «ﺗﻘﺪﯾﺮاً ﺿﻌﯿﻔﺎً»، دون أن ﯾﺮﺗﻜﺒﻮا ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ أو ﺟﺮﯾﻤﺔ .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ﻛﯿﻨﯿﺚ .ﻣﺎرا ﻗﺪ ﻗﺮّر أن إﺧﻔﺎء اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﯾﻤﺜّﻞ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻀﯿﺔ وﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت )2019–2015(
ﺷﮭﺪ ﻋﺎم 2015 ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮّل ﺟﺪﯾﺪة، ﺣﯿﻦ رﻓﻌﺖ اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻓﯿﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﺟﻮﻓﺮي — اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺎﺿﺖ إﺑﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎم 2009 — دﻋﻮى ﺗﺸﮭﯿﺮ ﺿﺪ ﺷﺮﯾﻜﺘﮫ ﻏﯿﻼﯾﻦ ﻣﺎﻛﺴﻮﯾﻞ .وﺑﺮزت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ وﺗﺠﻨﯿﺪ اﻟﻘﺎﺻﺮات وﺗﺪﺑﯿﺮ ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ .ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻧﺎﻓﺬة .وﻗﺪ ﺗﺒﻌﺘﮭﺎ دﻋﺎوى أﺧﺮى ﻣﻦ ﺿﺤﺎﯾﺎ ﻣﺘﻌﺪّدات، ﻣﺎ أﺳﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻠﻒ ﻗﻀﺎﺋﯿﺎً وإﻋﻼﻣﯿﺎً
وﻓﻲ 6 ﯾﻮﻟﯿﻮ 2019، أﻟﻘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ إﺑﺴﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﺗﯿﺘﺮﺑﻮرو ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﺟﯿﺮﺳﻲ، ووﺟّﮭﺖ إﻟﯿﮫ ﺗﮭﻤﺘﻲ اﻻﺗﺠﺎر اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﺻﺮات واﻟﺘﺂﻣﺮ، وھﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ 45 ﻋﺎﻣﺎً .ﻟﻜﻦ ﻓﻲ 10 أﻏﺴﻄﺲ 2019، ﻋُﺜﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﯿﺘﺎً ﻓﻲ زﻧﺰاﻧﺘﮫ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻧﮭﺎﺗﻦ .وﻗﺪ ﺧﻠﺺ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك إﻟﻰ أن اﻟﻮﻓﺎة اﻧﺘﺤﺎر، ﻛﻤﺎ وﺛّﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻻﺣﻖ
أﺟﺮاه اﻟﻤﻔﺘّﺶ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل إﺧﻼﻻت ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻣﺎ زاﻟﺖ ظﺮوف اﻟﻮﻓﺎة ﺗﻐﺬّي رواﯾﺎت ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ أ ﱞي ﻣﻨﮭﺎ .ﺳﻨﺪاً ﻣﻮﺛﱠﻘﺎً
وﺑﻮﻓﺎﺗﮫ، اﻧﻘﻀﺖ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪّه دون ﺻﺪور ﺣﻜﻢ .إﻻ أن اﻟﻘﻀﯿﺔ اﺳﺘﻤﺮّت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎً وإﻋﻼﻣﯿﺎً، ﻧﻈﺮاً ﻟﺘﺸﻌّﺒﮭﺎ وارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺸﺨﺼﯿﺎت .ﻧﺎﻓﺬة
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻏﯿﻼﯾﻦ ﻣﺎﻛﺴﻮﯾﻞ 2022–2020( )وﻣﺎ ﺗﻼھﺎ
ﺑﻌﺪ وﻓﺎة إﺑﺴﺘﯿﻦ، واﺻﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺘﮫ، وأﺳﻔﺮت اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎل ﺷﺮﯾﻜﺘﮫ ﻏﯿﻼﯾﻦ ﻣﺎﻛﺴﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﯾﻮﻟﯿﻮ 2020 ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺮادﻓﻮرد ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮھﺎﻣﺒﺸﯿﺮ .وﻓﻲ 29 دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021، أُدﯾﻨﺖ ﺑﺨﻤﺲ ﻣﻦ ﺳﺖ ﺗﮭﻢ ﻣﻮﺟّﮭﺔ إﻟﯿﮭﺎ، ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻻﺗﺠﺎر اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﺻﺮات واﻟﺘﺂﻣﺮ .وﻓﻲ 28 ﯾﻮﻧﯿﻮ 2022، ﺣُﻜﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎً، وﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻻﺣﻘﺔ، وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻗﺪرھﺎ 750 أﻟﻒ دوﻻر .وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪور اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﯿﺪ اﻟﻔﺘﯿﺎت وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻘﺎﺻﺮات ﻹﺑﺴﺘﯿﻦ، ﻣﺎ أﻛّﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ
.اﻟﻤﻨ ﱠﻈﻤﺔ واﻟﻤﻤﺘﺪّة ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ
وﻟﻢ ﺗُﻐﻠﻖ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺑﺼﺪور اﻟﺤﻜﻢ .ﻓﻘﺪ ﻧُﻘﻠﺖ ﻣﺎﻛﺴﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﺻﯿﻒ 2025 ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﺗﺎﻻھﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺑﺮاﯾﺎن ذي اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﺴﺎس — وھﻮ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻻ ﯾُﻤﻨﺢ ﻋﺎدةً ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﻨﺴﯿﺔ، وﻗﺪ أﺛﺎر اﻟﻨﻘﻞ ﺟﺪﻻً واﺳﻌﺎً .وﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2025، رﻓﻀﺖ .اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﮭﺎ، ﻓﺼﺎر اﻟﺤﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎً، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻨﺘﮭﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻋﺎم 2037
وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟﻼﻓﺘﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق أن ﻏﯿﻼﯾﻦ ﻣﺎﻛﺴﻮﯾﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺤﺪّﺛﺖ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم 2014 ﻟﻠﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﯿﺮاﻣﺎر »اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺎت، واﻟﺘﻲ أﺳّﺴﺘﮭﺎ ﻋﺎم 2012 .وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮوي ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻼﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻧﮭﺎ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﺣﺴّﺎً ﺑﯿﺌﯿﺎً ﺑﻌﺪ أن « ﻋﺜﺮت ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﺑﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ أﺛﻨﺎء ﻏﻮص ﺑﺤﺮي؛ وھﻲ ﺗﻔﺼﯿﻠﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺘﮭﺎ رواﯾﺎت ﺻﺤﻔﯿﺔ ﻋﺪّة، ﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﺘﻮﻓّﺮ ﻟﮭﺎ ﻧﺺّ رﺳﻤﻲ ﻣﻮﺛﱠﻖ .وﻗﺪ
.أوﻗﻔﺖ «ﺗﯿﺮاﻣﺎر »ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﺑﻌﺪ أﯾﺎم ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎل إﺑﺴﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﯾﻮﻟﯿﻮ 2019
وﺗﻄﺮح ھﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺳﺆاﻻً ﻣﺸﺮوﻋﺎً ﻋﻦ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎر ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺣﻤﻼت اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﺟﻮھﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ».ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﯿﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻌﻠﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻧﻈﺎم اﺳﺘﻐﻼل ﺛﺒﺖ ﻗﻀﺎﺋﯿﺎً ﻻﺣﻘﺎً ﯾُﺒﺮز اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﺼﻞ « .اﻟﺼﻮرة اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﻌﻠﻲ
دور اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻟﻘﻀﯿﺔ )2025–2015(
ﺑﺮز اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ، وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻦّ ﻓﯿﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﺟﻮﻓﺮي، ﻛﻌﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺸﺒﻜﺔ .ﻓﻘﺪ اﺗّﮭﻤﺖ ﺟﻮﻓﺮي إﺑﺴﺘﯿﻦ وﻣﺎﻛﺴﻮﯾﻞ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﺟﻨﺴﯿﺎً ﻣﻨﺬ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﺎ، وذﻛﺮت ﺗﻮرّط ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎرزة، رﻏﻢ ﻧﻔﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﺗﻠﻚ — Silence» Refuse «Victims اﻻﺗﮭﺎﻣﺎت، وﻓﻲ ﻏﯿﺎب أي ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮭﺎم رﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻖّ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ .وﻓﻲ ﻋﺎم 2015، أﺳّﺴﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ .ﻟﺪﻋﻢ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻻﺗﺠﺎر اﻟﺠﻨﺴﻲ — «SOAR» اﻟﺘﻲ ﺻﺎر اﺳﻤﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎً
وﻗﺪ ﺗﻮﻓّﯿﺖ ﺟﻮﻓﺮي ﻓﻲ 25 أﺑﺮﯾﻞ 2025 ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﮭﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﯿﺮﻏﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻏﺮب أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، وأﻋﻠﻨﺖ ﻋﺎﺋﻠﺘﮭﺎ أﻧﮭﺎ أﻧﮭﺖ ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ .وﻗﺪ أﺛﺎرت وﻓﺎﺗﮭﺎ ﺟﺪﻻً واﺳﻌﺎً ﺣﻮل اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺿﺤﺎﯾﺎ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ .ﻛﻤﺎ أﺳﮭﻤﺖ ﺷﮭﺎدات ﺿﺤﺎﯾﺎ أﺧﺮﯾﺎت، ﻣﺜﻞ ﺟﻮاﻧﺎ .ﺳﯿﻮﺑﯿﺮغ، ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ داﺋﺮة اﻻﺗﮭﺎﻣﺎت وإﺑﺮاز ﺣﺠﻢ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت إﺑﺴﺘﯿﻦ ﺑﺸﺨﺼﯿﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ )2026–2019(
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2019، ﺑﺪأت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﻨﺸﺮ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎً، وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ أﻋﻮام 2020 و2021 و2022، وﺑﻠﻎ ذروة أوﻟﻰ ﻓﻲ أواﺋﻞ 2024 ﻣﻊ رﻓﻊ اﻟﺴﺮّﯾﺔ ﻋﻦ ﻛﻢّ واﺳﻊ ﻣﻦ أوراق ﻗﻀﯿﺔ «ﺟﻮﻓﺮي ﺿﺪ ﻣﺎﻛﺴﻮﯾﻞ ».وﻗﺪ ذﻛﺮت ھﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، وھﻲ آﻻف اﻟﺼﻔﺤﺎت، أﺳﻤﺎء ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻓﻨﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎرزة؛ ﻏﯿﺮ أن ورود اﻻﺳﻢ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺤﺪّ ذاﺗﮫ ﺗﻮﺟﯿﮫ .اﺗﮭﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
وﻓﻲ 18 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2025، أﻗﺮّ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ «ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ ﻣﻠﻔﺎت إﺑﺴﺘﯿﻦ —» ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ 427 ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮت واﺣﺪ ﻣﻌﺎرض ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﯿﻮخ — ووﻗّﻌﮫ اﻟﺮﺋﯿﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ .وﻗﺪ أﻟﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﻨﺸﺮ .ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﯿﺔ، ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺴّﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
وﻗﺪ ﺗﺠﺎوزت اﻟﻮزارة اﻟﻤﮭﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ 19 دﯾﺴﻤﺒﺮ 2025، ﺛﻢ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ 30 ﯾﻨﺎﯾﺮ 2026 أﻛﺒﺮ دﻓﻌﺔ :ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب أﻟﻔَﻲ ﻣﺎدة ﻣﺼﻮّرة (ﻓﯿﺪﯾﻮ )و180 أﻟﻒ ﺻﻮرة، أي ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻧﺤﻮ 3.5 ﻣﻠﯿﻮن ﺻﻔﺤﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﮫ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪّﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺗﻮد ﺑﻼﻧﺶ .ووﺻﻔﺖ اﻟﻮزارة ھﺬا اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻨﮭﺎﺋﻲ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اﻋﺘﺮض ﻧﻮّاب دﯾﻤﻘﺮاطﯿﻮن وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺟﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺤﺠﺐ، .ﻣﺸﯿﺮﯾﻦ إﻟﻰ أن ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺠ ﱠﻤﻌﺔ ﻟﻢ ﯾُﻨﺸﺮ، وأن أﺳﻤﺎء ﻣﺘّﮭﻤﯿﻦ ﺣُﺠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺸﻔﺖ ﻓﯿﮭﺎ أﺳﻤﺎء ﺿﺤﺎﯾﺎ
وﻣﻦ ﺑﯿﻦ وﺛﺎﺋﻖ ھﺬه اﻟﺪﻓﻌﺔ ﻣﺮاﺳﻼت إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻓﺒﺮاﯾﺮ وﻣﺎرس 2017، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈرﺳﺎل ﺛﻼث ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﻛﺴﻮة اﻟﻜﻌﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮّﻓﺔ إﻟﻰ إﺑﺴﺘﯿﻦ .وﺑﺤﺴﺐ ھﺬه اﻟﻤﺮاﺳﻼت، ﻧُﺴّﻘﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺤﻦ ﻋﺒﺮ ﺳﯿﺪة أﻋﻤﺎل ﻣﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺗُﺴﻤّﻰ ﻋﺰﯾﺰة اﻷﺣﻤﺪي، ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺷﺨﺺ ورد اﺳﻤﮫ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻤﻌﺎري، وﺳُﺠّﻠﺖ اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ «إطﺎرات ﺻﻮر»، وﻧُﻘﻠﺖ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺠﻮي اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺰل إﺑﺴﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﻮرﯾﺪا، ﺣﯿﺚ ﯾُﻔﺘﺮض أﻧﮭﺎ وﺻﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺎرس 2017 .وﺗُﻮﺻَﻒ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻼث ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻜﺴﻮة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻜﻌﺒﺔ، وآﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﻮة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪَﻣﺔ، وﺛﺎﻟﺚ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪَم ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ﻧﻔﺴﮭﺎ .وﻻ ﺗﻮﺿّﺢ اﻟﻤﺮاﺳﻼت ﺳﺒﺐ اﻹرﺳﺎل وﻻ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ إﺑﺴﺘﯿﻦ واﻟﻤﺮﺳِﻠﯿﻦ؛ ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﺛّﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺤﻦ، أﻣﺎ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻓﻠﻢ ﺗﺆﻛّﺪه ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى
وﻗﺪ أﺑﺮزت ھﺬه اﻟﻤﻮاد، ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ، ﻣﺪى ﺗﻐﻠﻐﻞ إﺑﺴﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻨﻔﻮذ ﺣﺘﻰ اﻷﺷﮭﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺳﻘﻮطﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﺎ أﻋﺎد .إﺣﯿﺎء اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎل واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ
اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯿﺔ واﻟﺠﺪل اﻟﻌﺎم
ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﺑﻞ اﻣﺘﺪّت إﻟﻰ أﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯿﺔ .ﻓﻘﺪ أﺛﯿﺮت ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺎت إﺑﺴﺘﯿﻦ ﺑﺸﺨﺼﯿﺎت دوﻟﯿﺔ، ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ اﻷﺳﺒﻖ إﯾﮭﻮد ﺑﺎراك، اﻟﺬي أﻛّﺪ أﻧﮫ اﻟﺘﻘﺎه وﻧﻔﻰ أي ﺿﻠﻮع ﻟﮫ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺰاﻋﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻋﻦ ارﺗﺒﺎطﮫ ﺑﺄﺟﮭﺰة اﺳﺘﺨﺒﺎرات .ﻛﻤﺎ اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ، ﺣﯿﺚ ﺗﺒﺎدل اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﻮن واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﻮن اﻻﺗﮭﺎﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻠﻒ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺣﺰﺑﯿﺔ، ﻓﻲ ظﻞّ ﻏﯿﺎب أدﻟﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮرّط ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ .اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة
وﺧﻼﺻﺔ اﻷﻣﺮ أن ﻗﻀﯿﺔ إﺑﺴﺘﯿﻦ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﻘّﺪ ﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﺎل واﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻨ ﱠﻈﻤﺔ، وﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﻨﻔﻮذ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺳﻨﻮاتٍ طﻮﯾﻠﺔ .ﻛﻤﺎ أﺑﺮزت دور اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪو ﻣﻐﻠﻘﺔ،
وأظﮭﺮت ھﺸﺎﺷﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺨﺐ .وﺑﻨﺸﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺎم 2026، ﻟﻢ ﺗُﻐﻠﻖ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺤﻮّﻟﺖ إﻟﻰ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺨﻲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻔﮭﻢ آﻟﯿﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﻤﻨ ﱠﻈﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، وﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻔﺴﺎد ».واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﻣﺘﯿﺎزات — وﺻﺎرت، ﻋﻨﺪ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ، رﻣﺰاً ﻟﻔﻜﺮة «اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ