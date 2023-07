C’è chi pianifica le vacanze in ogni dettaglio, con mesi d’anticipo. E chi improvvisa un viaggio last minute, lasciandosi ispirare dal momento. Ma quanti pensano al ritorno a casa? E no, non ci riferiamo solo alla sindrome da crociera finita. Ma alle brutte sorprese che capita di trovare quando si sta via per qualche giorno: da un tubo rotto e l’appartamento ridotto a un acquario, alla sgradita visita dei ladri. Disavventure che possono rovinare del tutto gli effetti benefici delle vacanze. E allora perché non assicurarsi un ritorno sereno?

Innanzitutto con alcuni accorgimenti utili, soprattutto a prevenire gli incidenti. È importante, infatti, ricordarsi di chiudere sempre acqua e gas prima di partire per un viaggio, ma anche scollegare gli elettrodomestici non indispensabili come lavatrice e asciugatrice. Ed evitare così il malfunzionamento di un tubo che, senza essere controllato ogni giorno, potrebbe provocare danni alla nostra casa, al suo contenuto e persino alle abitazioni dei vicini. Com’è successo a un cliente a cui un tubo dell’acqua rotto improvvisamente in assenza dei proprietari ha provocato non solo l’allagamento dell’appartamento, ma anche una settimana ininterrotta di pioggia nella casa al piano di sotto, anch’essa in quel momento non abitata. Un fiume fermato solo dai vigili del fuoco quando una vicina ha notato l’acqua uscire dai balconi. Troppo tardi, insomma, per non aver fatto danni notevoli.

Anche nei confronti dei ladri è possibile prendere qualche accorgimento. Come evitare di pubblicare sulle proprie pagine social foto o commenti che raccontino la nostra vacanza, indicando così che siamo lontani da casa. Se è possibile chiedere una mano a qualcuno, inoltre, un ottimo deterrente per i topi d’appartamento sono anche i piccoli segni della presenza di qualcuno in casa: da una tapparella alzata alla raccolta differenziata. Modi per tenere al sicuro il contenuto delle nostre abitazioni, ma non solo: i danni dei rapinatori, a volte, possono essere parecchio più pesanti di qualche bene portato via. Come nel caso di quel proprietario di una bella villa, con sicure inferriate e un impianto di video sorveglianza, a cui i ladri – pur di entrare – hanno deciso di sfondare un muro con una ruspa rubata in un vicino cantiere stradale. Un bel problema, se non hai una copertura assicurativa adeguata.

Che una soluzione ce l’ha e sono i pacchetti Allianz Ultra – casa e patrimonio, che al costo di un caffè al giorno – o anche meno, in base alle voci che si decide di inserire – ha previsto una copertura per case sicure anche durante la nostra assenza. E che, se vogliamo, ci accompagnano pure nel nostro viaggio, con le estensioni per la responsabilità civile – ad esempio per eventuali danni di nostro figlio nella casa al mare presa in affitto – o per scippo e rapina all’estero. Con un servizio di assistenza che può operare anche mentre non ci siamo: mandando qualcuno a chiudere una perdita d’acqua o un fabbro a cambiare la serratura nel caso in cui qualcuno si sia introdotto in casa nostra forzando la porta. E, se avviene di notte, è prevista una vigilanza a tutela del nostro immobile. E del nostro relax post meritate vacanze.