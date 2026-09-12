La casa dei Puffi esiste davvero: in Francia ce ne sono circa 5.000

Nel cuore della Creuse, un’abitazione è diventata una vera attrazione. Recinzione, finestre, grondaie e giardino sono invasi dai personaggi blu creati da Peyo. Una collezione nata quasi per caso e diventata, pezzo dopo pezzo, parte del paesaggio del paese.

Nel cuore del Massiccio Centrale francese, la Creuse è uno dei dipartimenti meno popolati del Paese. Piccoli comuni, antiche case in pietra, strade tranquille e un paesaggio nel quale il silenzio sembra essere parte integrante della vita quotidiana.

Eppure, in uno di questi piccoli centri, c’è una casa davanti alla quale è praticamente impossibile passare senza fermarsi.

È la casa dei Puffi.

Non una semplice abitazione decorata con qualche statuetta, ma un vero e proprio mondo blu che negli anni ha conquistato ogni angolo disponibile.

Cinquemila Puffi, uno accanto all’altro

Sulla recinzione, sui davanzali, lungo le grondaie, davanti alla porta d’ingresso e negli spazi del giardino: i Puffi sono praticamente ovunque.

Secondo quanto raccontato da Le Parisien il 9 settembre, la collezione conta ormai circa 5.000 pezzi.

Un numero impressionante, soprattutto se si considera che la raccolta non è nata come un progetto commerciale o come un’attrazione turistica.

Dietro questa singolare casa c’è infatti la passione di un uomo che, nel corso degli anni, ha trasformato lentamente la propria abitazione in un piccolo universo dedicato ai personaggi blu creati dal fumettista belga Peyo.

Un Puffo alla volta

La collezione è cresciuta lentamente.

Niente acquisti in massa o grandi investimenti. I Puffi sono arrivati uno alla volta, attraverso i siti di vendita tra privati, i mercatini dell’usato e le occasioni trovate qua e là.

Spesso bastano pochi euro per portarsi a casa un nuovo pezzo.

E ogni nuovo acquisto trova poi il proprio posto nella grande collezione, andando a riempire un altro spazio della casa.

Con il passare del tempo, però, è successo qualcosa di inatteso: la casa ha iniziato ad attirare l’attenzione.

Le persone hanno cominciato a fermarsi davanti all’abitazione, a scattare fotografie e a raccontare quella curiosa scoperta.

E arrivano anche i Puffi degli sconosciuti

La storia è diventata ancora più particolare quando alcuni visitatori, dopo aver visto la casa, sono tornati portando con sé un regalo.

Un altro Puffo.

Così, alla collezione personale si sono aggiunti nel tempo anche i personaggi portati da chi ha voluto contribuire a quel piccolo mondo blu.

Un gesto semplice, ma che ha trasformato la casa in qualcosa di più di una collezione privata: un luogo riconosciuto e ormai entrato nell’immaginario del paese.

Una passione senza fine

Cinquemila Puffi potrebbero sembrare un traguardo sufficiente per chiunque.

Ma per il proprietario della casa non è così.

Quando gli viene chiesto quando pensa di fermarsi, la risposta riportata da Le Parisien è disarmante nella sua semplicità:

«Non mi fermerò mai».

Ed è forse proprio questa la parte più affascinante della storia.

In un piccolo angolo rurale della Francia, lontano dalle grandi città e dalle tradizionali mete turistiche, una passione personale è riuscita a trasformare una normale abitazione in una piccola attrazione.

Una casa piena di Puffi, nata da qualche acquisto nei mercatini e diventata, negli anni, un luogo capace di incuriosire chiunque passi da quelle parti.

Perché, in fondo, alcune collezioni non hanno bisogno di un museo.

Basta una casa, una passione e un Puffo in più.

jacktoto