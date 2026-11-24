Una novità importante per i cittadini siciliani che viaggiano in aereo. La Regione Siciliana e Wizz Air Malta Limited hanno sottoscritto una convenzione che punta a rendere più semplice e immediato l’accesso agli sconti previsti dal programma regionale contro il caro voli.

La principale novità riguarda proprio le modalità di applicazione del contributo: i passeggeri aventi diritto potranno ottenere lo sconto direttamente nella fase di acquisto del biglietto, senza dover anticipare l’intera somma e successivamente presentare una richiesta di rimborso attraverso le procedure regionali.

L’accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nelle iniziative messe in campo dalla Regione per contrastare il costo elevato dei collegamenti aerei da e per la Sicilia e ridurre gli svantaggi legati all’insularità.

Come funzionerà lo sconto diretto

Il meccanismo previsto dalla convenzione è relativamente semplice. Wizz Air applicherà il contributo regionale direttamente sul prezzo del biglietto, anticipando al passeggero l’importo dell’agevolazione. Successivamente sarà la compagnia aerea a ricevere dalla Regione il rimborso delle somme anticipate. In questo modo, il viaggiatore non dovrà più sostenere inizialmente l’intero costo del biglietto per poi attendere l’accredito del contributo.

L’effettiva disponibilità dello sconto dipenderà tuttavia dal completamento degli adeguamenti tecnici dei sistemi di prenotazione della compagnia.

Le rotte Wizz Air interessate dall’accordo

La convenzione riguarda diversi collegamenti nazionali operati dalla compagnia negli aeroporti siciliani.

Nel dettaglio, le rotte interessate sono:

Aeroporto Destinazioni Catania Bologna, Milano, Roma, Torino, Venezia, Verona Palermo Bologna, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino, Venezia Comiso Milano Lampedusa Milano

Si tratta di collegamenti importanti per studenti, lavoratori fuori sede, famiglie e cittadini siciliani che devono spostarsi frequentemente verso il resto d’Italia.

A quanto ammonta il contributo regionale?

La misura contro il caro voli prevede un contributo ordinario del 25% sul prezzo del biglietto per tutti i residenti in Sicilia.

Per alcune categorie considerate prioritarie, invece, l’agevolazione può arrivare al 50%. Tra queste rientrano gli studenti, le persone con un ISEE inferiore a 9.360 euro e i cittadini con una percentuale di invalidità pari o superiore al 67%, secondo i requisiti previsti dal programma regionale.

Uno stanziamento da 13,5 milioni di euro all’anno

Per sostenere l’iniziativa, la Regione Siciliana ha previsto uno stanziamento di 13,5 milioni di euro all’anno per il triennio 2026-2028.

Le risorse serviranno a rimborsare le compagnie aeree convenzionate che applicheranno gli sconti ai passeggeri aventi diritto.

L’obiettivo dell’amministrazione regionale è rendere il sistema sempre più accessibile, ampliando progressivamente il numero dei vettori aderenti e dei collegamenti interessati.

In arrivo ulteriori chiarimenti

Non tutti i dettagli dell’iniziativa sono stati già chiariti nelle informazioni attualmente disponibili. Infatti, il 26 novembre rappresenta un appuntamento importante per conoscere ulteriori aspetti operativi. Tra gli aspetti più attesi ci sono le tempistiche effettive di attivazione dello sconto sul sito Wizz Air, le modalità di verifica della residenza siciliana, le condizioni da rispettare per ottenere la riduzione durante la prenotazione, il periodo di validità dell’iniziativa.

Resta, inoltre, da capire se il modello dello sconto immediato potrà essere esteso anche ad altre compagnie aeree. La convenzione con Wizz Air potrebbe, infatti, rappresentare un precedente importante per rendere più semplice l’accesso alle agevolazioni regionali.

Per i siciliani che viaggiano frequentemente, soprattutto per motivi di studio o di lavoro, la possibilità di pagare subito un biglietto aereo a prezzo ridotto costituisce un vantaggio concreto.