“Quest’anno, finalmente, il programma del Carnevale di Acireale ha previsto ben 11 giorni consecutivi di spettacolo”. Come spiega l’assessore al Turismo Fabio Manciagli, dopo due edizioni inusuali e di slittamenti a causa della pandemia, Acireale ha potuto organizzare un Carnevale in grande stile. L’edizione 2023 è tornata a svolgersi nel mese di febbraio e, per scacciare l’incubo del Covid, l’amministrazione e la fondazione del Carnevale hanno voluto puntare sui dettagli e sulla qualità degli eventi per riportare il più bel Carnevale di Sicilia agli splendori pre-Coronavirus.

I festeggiamenti sono partiti il primo week end del mese e poi dall’11 al 21 febbraio non si sono mai fermati. Il centro e il suo barocco hanno ospitato spettacoli ogni giorno, artisti come Nino Frassica, Anna Tatangelo e Deborah Iurato, Dj e musica live ogni sera.

“Sono ancora tanti gli appuntamenti in calendario, arricchiti anche da molti eventi collaterali – dichiara Manciagli – Per questa edizione si è deciso di animare Acireale ogni sera e soprattutto di puntare molto sui dettagli, come l’allestimento di piazza Duomo per la serata di San Valentino.”

Oggi parte la settimana conclusiva ma più ricca, che coinvolgerà ogni fascia d’età con spettacoli dedicati, sfilate in maschera e anche tornei di calcio. E poi ancora, serate di musica live e la premiazione di ogni concorso.

Le aspettative sull’affluenza sono molto alte, soprattutto dopo i dati delle scorse settimane. Nei weekend sono stati venduti oltre 20 mila biglietti e, solo nella giornata di sabato scorso, Acireale ha visto ben 13 mila ingressi. Numeri altissimi, che questo fine settimana potrebbero raddoppiare: “Ci auguriamo che i numeri possano essere ancora alti – aggiunge l’assessore – Secondo la storia delle edizioni passate, l’ultima domenica è sempre stata quella più affollata, quindi se il trend dovesse confermarsi avremo numeri importanti.”

Un grande ritorno quindi, che ha attirato tantissima gente proveniente da ogni parte della Sicilia e non solo, che finalmente ha potuto vivere a pieno il Carnevale. “Siamo molto soddisfatti – conclude Manciagli – I carri sono belli, la gente ha risposto in gran numero. Non c’è stato fino ad ora nessun problema e siamo molto entusiasti per i risultati ottenuti”.

Credits foto Salvo Guglielmino