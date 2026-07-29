Carmen Consoli torna al Teatro Greco di Siracusa: “D come dannate ingenue”, un viaggio al femminile tra musica e parole

La musica di Carmen Consoli torna a incontrare la sua terra, in uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della Sicilia. Il Teatro Greco di Siracusa si prepara ad accogliere una serata che sarà molto più di un concerto: un racconto fatto di voci, parole ed emozioni, dove artiste di generazioni diverse si incontreranno sul palco per dare vita a un viaggio tutto al femminile.

“D come dannate ingenue” è il titolo dello spettacolo ideato dalla cantautrice siciliana, in programma giovedì 30 luglio nell’ambito della rassegna “Stelle al Teatro – Siracusa”, un progetto che racchiude la sua idea di musica come confronto, libertà e condivisione, attraverso storie e sensibilità differenti unite dalla forza della scrittura.

Sul palco, insieme a Carmen Consoli, arriveranno Erica Mou, Anna Castiglia, Emma Nolde e Marina Rei, artiste appartenenti a generazioni e percorsi differenti, ma accomunate da un approccio autentico alla musica: una scrittura personale, inquieta, ironica e mai omologata.

Il titolo dello spettacolo nasce da un verso di “Besame Giuda”, brano di Carmen Consoli, e diventa una sorta di stato d’animo: quello di chi continua a esporsi, a desiderare e a credere nelle proprie emozioni anche quando il mondo invita al disincanto. Una condizione che attraversa epoche diverse e che unisce le storie di artiste capaci di raccontare fragilità, forza e contraddizioni attraverso le loro canzoni.

“D come dannate ingenue” non sarà soltanto un concerto, ma un dialogo tra musica e parole. Le artiste porteranno sul palco i propri repertori, alternando momenti individuali a incontri musicali, riletture e nuovi intrecci, creando un racconto corale in cui ogni voce manterrà la propria identità.

Ad accompagnare il percorso anche le letture di Concita De Gregorio, che aggiungeranno una dimensione narrativa capace di intrecciarsi con la musica senza mai interromperne il flusso emotivo.

Per Carmen Consoli si tratta di un nuovo capitolo di un percorso artistico costruito sulla ricerca e sulla libertà espressiva. Da sempre lontana dalle definizioni, la cantautrice siciliana ha saputo unire negli anni la tradizione della sua terra a sonorità contemporanee, dando vita a un linguaggio riconoscibile fatto di poesia, ironia e profondità.

Il ritorno sul palco arriva anche dopo un nuovo capitolo discografico che conferma ancora una volta la sua capacità di esplorare territori musicali sempre nuovi. “Amuri luci”, pubblicato il 3 ottobre 2025, è un album che affonda le radici nella memoria della Sicilia, nella sua lingua e nella sua storia, trasformando il dialetto in uno strumento poetico capace di raccontare identità, miti e appartenenza.

Un lavoro intenso e ricercato, in cui Carmen Consoli torna a dialogare con le proprie origini attraverso una musica che unisce tradizione e sperimentazione, passato e presente. Un disco che conferma la sua cifra stilistica: una scrittura profonda, libera dalle mode, capace di trasformare il racconto personale in un sentimento collettivo.

Dalla Sicilia alle grandi platee, Carmen Consoli ha costruito una carriera unica, diventando una delle voci più rappresentative della musica d’autore italiana. E sarà proprio nella sua terra, davanti alla magia senza tempo del Teatro Greco di Siracusa, che prenderà forma questo incontro tra artiste: una celebrazione della musica, della libertà creativa e di tutte quelle “dannate ingenue” che continuano a guardare il mondo con passione e curiosità.

jacktoto