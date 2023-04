Penultimo concerto in scena per la rassegnaa firma dellache ha ottenuto grande apprezzamento da parte del pubblico continuamente presente al. Sarà il duo jazz argentino, in tour mondiale, come opening act, lo scorso anno con l’artista britannico Jack Savoretti, a calcare il palcoscenico dello storico teatro con lo spettacolo The Voice of the double Bass. Appuntamento ilOltre 10 milioni di persone sono rimaste affascinate dall’esecuzione didi Cande Buasso e Paulo Carrizo, una canzone argentina dolorosamente intensa e minimalista che è diventata virale su Youtube nel 2017. Questa è stata la prima volta cheuna delle coppie musicali più accattivanti apparse di recente sulla scena musicale, si è affacciata sulla scena internazionale. Grazie a questa hit negli anni successivi hanno intrapreso tour mondiali nel corso dei quali hanno maturato il loro album di debutto su Decca Records. Registrato a Los Angeles e prodotto dal mitico Lerry Klein (Joni Mitchell, Bob Dylan, Herbie Hancock) l’album contiene cover di canzoni di Lou Reed, Leonard Cohen e Cat Stevens, oltre a brani di maestri argentini. Gli arrangiamenti, elaborati ed eleganti, tutti di Paulo Carrizo, non sono le tipiche cover di canzoni in stile jazz di facile ascolto: il delicato contrabbasso di Cande Buasso, l’elegante pianoforte di Paulo Carrizo unite alle note della chitarra di Jorge Cordero ripercorrono in modo assolutamente personale e grandi capolavori della canzone. E’ possibile acquistare online icollegandosi al sito www.bluetickets.it o tramite i due punti di prevendita: ale a