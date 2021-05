Campagna vaccinale, linee in tilt a Catania

«Vista la grandissima richiesta di informazioni sulla somministrazione dei vaccini, stiamo provvedendo a potenziare le linee telefoniche».

Lo comunica il commissario per l’emergenza Covid dell’area metropolitana di Catania, Pino Liberti, che si scusa con gli utenti che non sono riusciti a mettersi in contatto con gli operatori del call center.

«Le centinaia di richieste di informazioni giunte oggi al numero verde – spiega Liberti – sono la testimonianza che la campagna vaccinale ha messo il turbo e una fetta di popolazione sempre più ampia sceglie di immunizzarsi».

In provincia di Catania sono 9 i Punti di Vaccinazione nei quali sarà possibile, esclusivamente per i target di utenti indicati, ricevere il vaccino senza prenotazione:

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso l’ Hub di Catania (Ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile)

(Ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile) dalle ore 8.00 alle ore 17.00, presso i PVT di:

– Acireale (Via Martinez, 19)

– Adrano (Piazza Sant’Agostino)

– Belpasso (Via Nino Martoglio, 11)

– Caltagirone (Via Circonvallazione, 112 – Hospice)

– Linguaglossa (Piazza San Rocco, 42)

– Mascalucia (Via di San Michele – Massannunziata)

– Randazzo (Via Ospedale, 2)

– Scordia (Via Luigi Capuana, 32).

L’apertura straordinaria non riguarda i Punti di Vaccinazione degli Ospedali dell’Asp di Catania e delle Aziende ospedaliere. Per rendere più agevoli i percorsi e ridurre le attese, nell’Hub di Catania sono attive corsie di accesso differenziate.

«Prevediamo – conclude Liberti – un alto afflusso di persone e ci scusiamo sin d’ora per eventuali disagi. Invitiamo tutti ad avere pazienza e soprattutto a rispettare il distanziamento».

E.G.