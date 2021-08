Caldo, scatta il bollino rosso per Palermo

Temperature vicine ai 50°C nella giornata di oggi, mercoledì 11 agosto e giovedì 12quando sarà raggiunto il picco di questa ondata di calore dovuta all’anticiclone africano Lucifero.

La Protezione Civile ha emesso un avviso per rischio incendi e ondate di calore che prevede per la provincia di Palermo, temperature da bollino rosso. Stessa allerta anche per giovedì quanto le città con il massimo livello di rischio per la salute diventeranno 10: Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Trieste

Inoltre, sono 8 le città da bollino arancione cioè livello 2 di allerta che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili: Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Reggio Calabria, Trieste e Viterbo.

Domani, giovedì 12 agosto, fortunatamente Catania abbandona il gruppo: i centri da bollino arancione saranno Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Napoli, Verona e Viterbo.

