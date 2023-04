“Il nostro caffè è una tradizione di famiglia”.

È questo il leitmotiv che caratterizza da sempre “Caffè LoRe”, azienda leader nel mercato del caffè, da oltre mezzo secolo. Una storia di famiglia, tramandata da ben tre generazioni, nata nel 1969 da una torrefazione su iniziativa di nonno Filippo, trasmessa poi al figlio Salvatore e al nipote Danilo. Un grande amore per il caffè, coltivato nel rispetto delle tradizioni, lavorando con passione e tenacia. Caffè LoRe nasce dalla voglia di creare un brand siciliano che guardi al futuro con idee sempre innovative.

La sua filosofia aziendale era ed è ancora ben precisa, “creare un prodotto dalle caratteristiche superiori”, utilizzando i chicchi migliori, opportunamente tostati e miscelati.

Tutto è iniziato in una piccola stanzetta di Picanello, a Catania, cuore pulsante e quartier generale tutt’oggi dell’azienda, dove nonno Filippo ha messo il primo mattone, cambiando completamente vita: da sarto ha deciso infatti di dedicarsi al mondo dell’imprenditoria. La sua determinazione e costanza lo hanno premiato e oggi “Caffè LoRe” è sinonimo di qualità superiore.

Ma conosciamo meglio l’azienda e scopriamo i suoi prodotti e il segreto del suo successo.

L’aroma scelto dalla famiglia Lo Re, può essere Arabica, delicata e morbida, punta di diamante dell’azienda o Robusta, dal sapore aspro e amaro, con una vasta gamma di prodotti che regalano mille sfumature di gusto.

La lavorazione del caffè è fatta seguendo un metodo tradizionale, che rispetta il chicco ed è seguita direttamente da Danilo, terza generazione dell’azienda. La procedura è a secco, semi umido ed umido e dipende dalle esigenze qualitative. Il fiore del caffè ricorda molto il gelsomino, nella sostanza e nella forma.

L’alta qualità del “Caffè LoRe”, è dedicata al mondo dei professionisti, che siano bar, ristoranti, alberghi ma anche per tutti quelli che, da grandi appassionati, preferiscono la fragranza e l’aroma di un caffè macinato, come al bar. È proprio per loro i professionisti sono state individuate in Noblesse e Dakri le migliori selezioni per un prodotto pregiato.

Dakri oltre ad assicurare una qualità sempre maggiore, mira anche al rispetto dell’ambiente e per raggiungerlo ha sviluppato un sistema integrato di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza in conformità con le normative ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

“Caffè LoRe” negli anni è riuscito a conquistare non solo la Sicilia, ma anche il Sud Italia, come Calabria, Basilicata e Campania e alcune zone della Lombardia.

Il suo speciale “aroma” ha superato di recente i confini nazionali, raggiungendo la Svizzera.

Grazie alla collaborazione con il Dipartimento delle Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Catania e al contributo dato dal laboratorio interno di ricerca e sviluppo, “Caffè LoRe” è in grado di soddisfare le aspettative del consumatore, con la creazione di nuove miscele. Ma grande attenzione è rivolta anche agli altri prodotti che compongono il mondo Ho.Re.Ca.

Oggi a guidare l’azienda è Danilo Lo Re, che porta avanti la tradizione di famiglia, con numerosi progetti in cantiere all’insegna dell’innovazione e nella costante ricerca di materie prime pregiate, primo segreto di una buona miscela di caffè.

Tutti i prodotti sia al dettaglio che rivolti alla grande distribuzione, si possono trovare e acquistare nel punto vendita “Caffè LoRe Shop” in via Vincenzo Giuffrida, 172, a Catania; Per la consegna a domicilio si possono effettuare ordini telefonicamente, oppure anche online su Amazon o su lo shop.caffelore.com per acquisti in tutta Italia e anche dall’estero.