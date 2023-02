Arriva la seconda sconfitta consecutiva per l’Acireale. La compagine acese dopo la debacle di settimana scorsa con il Castrovillari stavolta cade ai danni della Sancataldese che vince grazie al goal di Zerbo al 70’.

Cronaca della partita

La Sancataldese inizia subito forte con Bonanno che tira verso la porta senza impensierire l’estremo difensore Giappone. Al 12’ minuto è sempre la compagine vede amaranto a essere pericolosa con Zerbo ma l’attaccante tira sopra la traversa. Sono sempre gli uomini guidati da Infantino (oggi fuori per squalifica) a tenere il pallino del gioco ma senza, però, creare seri problemi ai granata. Azione pericolosa per l’Acireale al 41’ con Sbrissa che va vicinissimo al goal con un sinistro da fuori area ma Dolenti fa un miracolo e devia in calcio d’angolo

Primo tempo tempo sostanzialmente equilibrato che si conclude con il punteggio di 0-0, risultato giusto per quanto si è visto in campo.

Inizia la ripresa ma non cambia il ritmo della partita con le due squadre che creano poco. Al 60’ cambio forzato in casa acese con Virgillito che prende il posto del terzino destro Nicosia fuori per un problema muscolare. Al 70’ la Sancataldese si conquista un calcio di rigore con Zerbo freddissimo che realizza il goal del vantaggio. L’Acireale non reagisce come dovuto allo svantaggio. Dopo sei minuti di recupero si conclude il match.

Successo molto importante per la Sancataldese che si allontana ulteriormente dalla zona retrocessione mentre per i granata è una sconfitta molto pesante che vuole dire sempre tredicesimo posto a 23 punti in piena zona playout.