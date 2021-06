Questa ricetta è per gli amanti del pistacchio, ottimo da gustare al mattino a colazione per iniziare la giornata con sprint o come dessert con una pallina di gelato alla vaniglia.

Ecco qui la ricetta dei brownies al pistacchio.

La ricetta

Ingredienti:

2 uova;

100 gr di zucchero;

120 gr di farina;

100gr di crema di pistacchio;

Mezza bustina di lievito

Procedimento

Mescolate con le fruste elettriche le uova con lo zucchero. Poi aggiungete la crema di pistacchio e continua a mescolare. Infine unite la farina e il lievito.

Trasferite il composto in una tortiera quadrata o rettangolare e cuoci a 180 gradi forno statico per 30 minuti e i vostri brownies saranno pronti!