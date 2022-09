Comode, di tendenza, sempre alla moda e immancabili nelle cabine armadio: parliamo delle borse a tracolla.

Le borse a tracolla sono un must per ogni donna. Per un periodo qualche anno fa abbiamo rinunciato a questo speciale accessorio a favore delle borse con manico corto. Diciamocelo onestamente, molto scomode. Le metti alla spalla e cadono sempre. Le borse a tracolla negli ultimi anni sono tornate nelle nostre cabine armadio e tutte le donne non intendono farle più uscire.

Glamour e adatte ad ogni momento della giornata e della sera. Sono pratiche ma anche molto eleganti se con una tracolla a catena. Basti pensare all’iconica 2.55 di Chanel.

Certo, non è sempre possibile acquistare una Chanel. Ma tutte le aziende ormai propongo meravigliose borse a tracolla adatte ad ogni occasione.

Abbiamo selezionato alcuni modelli per questa stagione invernale.

L’iconica borsa Chanel disponibile in diversi colori e dimensioni. Una certezza per ogni occasione d’uso.

Furla Metropolis, una micro borsa in pelliccia Teddy Montouk liscia impreziosita dal logo Arco Furla sul davanti. Perfetta per questo inverno.

Mini city bag di Zara. Economica, pratica, capiente con manici e tracolle rimovibili. Chiusura con cerniera.

Prada Triangle in pelle. Linee essenziali con tracolla modulabile per essere indossata in più modi.

Il modello Box-Trot di Longchamp. La borsa prende il nome dalla sua forma squadrata e dall’aspetto del fantino che ne adorna il medaglione. Box-Trot è disponibile in pelle di vitello liscia con una leggera patina in diversi colori.