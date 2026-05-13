Sergio Bonelli Editore rilancia i classici in formato “Pocket”: Martin Mystère, Nick Raider e Legs Weaver pronti a tornare in edicola

La nostalgia incontra la praticità, e la Sergio Bonelli Editore prepara una delle operazioni editoriali più interessanti dell’estate fumettistica 2026. A giugno arriverà infatti una nuova linea di volumi tascabili denominata “Pocket”, pensata per riportare in edicola alcune storiche serie della casa editrice milanese in un formato agile, economico e adatto alla lettura estiva.

L’annuncio, diffuso attraverso il materiale promozionale ufficiale della casa editrice, ha immediatamente attirato l’attenzione degli appassionati bonelliani, soprattutto per la scelta delle tre serie protagoniste del debutto: Martin Mystère, Nick Raider e Legs Weaver.

Un nuovo formato per l’estate dei lettori

L’operazione punta chiaramente a intercettare sia i lettori storici sia un pubblico più giovane o occasionale. I nuovi volumi avranno infatti un formato ridotto da 14,5 x 17 centimetri, con ben 320 pagine in bianco e nero al prezzo popolare di 5 euro.

Una scelta che richiama i classici tascabili da viaggio e che sembra rispondere a un’esigenza concreta del mercato contemporaneo: offrire fumetti corposi, facilmente trasportabili e accessibili economicamente.

La Sergio Bonelli Editore descrive questi volumi come “storie indimenticabili” pensate per accompagnare i lettori durante tutta l’estate, recuperando il fascino dell’edicola e della lettura seriale in mobilità.

L’iniziativa si inserisce inoltre in un momento di forte riflessione del settore fumettistico italiano. Negli ultimi anni il pubblico ha spesso discusso online dell’aumento dei prezzi degli albi e della difficoltà di mantenere una collezione continuativa. In diverse discussioni della community di Reddit dedicate ai fumetti Bonelli, molti lettori hanno espresso nostalgia per formule economiche e facilmente reperibili in edicola.

Martin Mystère: il fascino eterno del Detective dell’Impossibile

Fra i protagonisti del progetto “Pocket” spicca sicuramente Martin Mystère, personaggio creato da Alfredo Castelli e ancora oggi uno dei simboli della Sergio Bonelli Editore.

Il personaggio continua a essere centrale nei piani editoriali della casa editrice anche nel 2026, come dimostrano le recenti anteprime ufficiali dedicate alle nuove avventure del Detective dell’Impossibile.

Nel volume “Pocket” saranno riproposte le storie “Xanadu”, “Time Travel Inc.” e “Venticinque anni fa”, tre racconti che incarnano perfettamente lo spirito della serie: archeologia misteriosa, fantascienza, esoterismo e avventura.

La forza di Martin Mystère è sempre stata quella di mescolare divulgazione e fantasia, costruendo un immaginario che ha influenzato profondamente il fumetto italiano moderno. Non è un caso che ancora oggi il personaggio venga celebrato attraverso nuove ristampe, volumi speciali e iniziative editoriali dedicate.

Nick Raider: il grande ritorno del poliziesco Bonelli

Accanto al mistero arriva anche il noir urbano con Nick Raider, storico detective creato da Claudio Nizzi e Giampiero Casertano.

Pubblicato originariamente dal 1988 al 2005, Nick Raider rappresentò uno dei tentativi più riusciti della Bonelli di portare il poliziesco americano nel fumetto italiano, con atmosfere ispirate ai crime movie e ai procedural televisivi statunitensi.

Nel nuovo volume Pocket saranno raccolte le storie “Il caso Geronimo”, “Il volto della notte” e “Una giornata nera”, tre avventure che mostrano il lato più duro e realistico della serie.

Negli anni Nick Raider ha conquistato una fetta di pubblico molto fedele, grazie a un protagonista umano, fallibile e lontano dall’eroismo classico. Ancora oggi il personaggio viene ricordato con grande affetto dagli appassionati di fumetto poliziesco, come dimostrano numerose discussioni online dedicate alla serie e alla sua importanza nella storia editoriale Bonelli.

Legs Weaver: il recupero di una serie cult

Probabilmente la sorpresa più interessante dell’iniziativa è però il ritorno di Legs Weaver, personaggio nato come spin-off di Nathan Never.

Creata da Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna, la serie debuttò negli anni Novanta proponendo una protagonista femminile forte, ironica e anticonvenzionale, in un panorama fumettistico ancora fortemente dominato da figure maschili.

Il volume Pocket conterrà “Le mura di Blackwall”, “La Regina Bianca”, “Miraggi” e “Nel paese delle meraviglie”, storie che rappresentano bene l’anima fantascientifica e cyberpunk della serie.

Nonostante la chiusura avvenuta nel 2005 dopo 119 numeri, Legs Weaver è rimasta nel cuore di molti lettori e continua a essere considerata una delle figure femminili più importanti del fumetto Bonelli.

Una strategia che guarda al futuro passando dalla memoria

L’operazione “Pocket” sembra dunque inserirsi in una strategia più ampia della Sergio Bonelli Editore: valorizzare il proprio immenso archivio storico attraverso formule editoriali nuove, sostenibili e accessibili.

Da un lato c’è il recupero nostalgico di personaggi amati; dall’altro emerge la volontà di avvicinare nuovi lettori, magari incuriositi da volumi economici e facilmente collezionabili.

In un mercato sempre più competitivo, dominato dalla crescita del manga e dalla frammentazione dell’offerta editoriale, il rilancio dei classici Bonelli in formato tascabile potrebbe rappresentare una soluzione intelligente per riportare il fumetto popolare italiano al centro delle edicole.

E forse è proprio questa la vera forza dell’operazione: ricordare che certe storie, anche a distanza di decenni, sanno ancora parlare al presente.

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