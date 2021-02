Bollettino Covid 28 febbraio Sicilia: 453 nuovi contagi e 21 decessi

Sicilia, il Bollettino del Ministero della Salute di domenica 28 febbraio registra contagi e decessi in calo rispetto a ieri. Sono 453 i nuovi contagi nell’Isola a fronte di 24.790 tamponi processati. L’incidenza dei positivi, quindi, è di poco maggiore dell’1,8%. Undici i decessi, in queste ultime 24 ore. Ieri, invece, si contavano 512 nuove infezioni e 21 morti.

Ricoveri

Oltre ai contagi, in calo anche i ricoveri. Gli attuali positivi in Sicilia ammontano a 25.982, di cui 725 ospedalizzati con sintomi Covid (ieri erano 734) e 133 ricoverati gravi nei reparti di terapia intensiva con +6 ingressi nell’ultima giornata. Anche oggi si registra un elevato numero di pazienti guariti/dimessi: 221. I numeri nell’Isola, quindi, diventano sempre meno allarmanti tanto che si ipotizza un prossimo passaggio in fascia bianca.

Palermo +213 contagi, Catania +54

La suddivisione dei nuovi positivi per provincia. Palermo conta il numero più alto di contagi con 213 nuovi casi. Seguono Catania +54, Siracusa +41, Agrigento +39, Caltanissetta +38, Messina +27, Ragusa +26, Trapani +8, Enna +7.

G.G.