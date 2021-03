Bollettino Covid 2 marzo Sicilia: 566 nuovi casi. Catania +138 contagiati

Covid, il Bollettino del Ministero della Salute in Sicilia registra 566 nuovi casi in meno di 24 ore a fronte di 24.743 tamponi processati. La percentuale di positività, quindi, si attesta al 2,28%. I positivi sono in crescita rispetto alla giornata precedente. I morti, invece, sono in diminuzione. Si contano, infatti, 14 nuovi decessi nell’ultima giornata per un totale di morti dall’inizio della pandemia di 4.170 siciliani.

Ricoveri

I ricoveri, invece, sembrano non crescere. Le persone ricoverate nell’Isola ammontano a 849 pazienti; di questi 123 sono nei reparti di rianimazione (ieri erano 132) e 726 in area medica (il numero è lo stesso di ieri, quindi, nessuna crescita). Boom di guariti nell’ultima giornata: 1.004 i pazienti guariti/dimessi.

Palermo 293 nuovi casi, Catania 138

La suddivisione dei contagi nelle province vede Palermo capofila per casi: 293 i nuovi contagiati. Seguono Catania +138, Messina +27, Siracusa +28, Trapani +16, Ragusa +10, Caltanissetta +14, Agrigento +32, Enna +8.

G.G.