Bollettino Covid 1 marzo in Sicilia: 478 nuovi casi e 18 decessi

Covid, il Bollettino del Ministero della Salute per l’1 marzo segnala 478 nuovi casi di positività all’infezione su 20.864 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 2,3%. Diciotto i decessi nell’arco di 24 ore.

Saldamente stabile il numero dei pazienti ricoverati in ospedale. Sono 858 le presenze nei reparti di cui 132 i pazienti in rianimazione e 726 in area medica. Anche oggi si registra un alto numero di pazienti guariti/dimessi: 261.

Palermo 183 nuovi casi, Catania 122

La suddivisione provinciale dei nuovi casi vede Palermo (prima provincia per contagi) con +183 casi. Seguono Catania +122, Messina +58, Siracusa +48, Trapani +15, Ragusa +26, Caltanissetta +17, Agrigento +2, Enna +7.

G.G.