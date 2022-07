Il concerto dei Black Eyed Peas è stato, come prevedibile, un evento che ha attirato fan da tutta Italia e anche dall’Europa.

Il concerto dei Black Eyed Peas di ieri sera alla Villa Bellini di Catania era l’unica tappa in Italia per la band hip hop americana.

Tanta, tantissima gente è arrivata ieri sera alla Villa Bellini per cantare e ballare “Where is the love?”, “Pump it”, “Mamacita” e “I gotta feeling”.

Nonostante la tantissima confusione, nessuna misura di prevenzione anti Covid è stata adottata. All’ingresso, l’unica cosa che è stata controllata sono state le borse.

Come previsto, alcune vie, come via Umberto sono state chiuse al traffico. In molti hanno trovato molta difficoltà nel parcheggiare non essendoci in zona ampi parcheggi anche a pagamento.

Dopo il concerto l’evento è proseguito con un after party con due dj siciliani emergenti.