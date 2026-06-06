Quando la Bibbia diventa fumetto: il progetto educativo dei Testimoni di Geova su JW.org

Le “Storie bibliche a fumetti” su JW.org

Nel panorama dell’editoria religiosa digitale, i Testimoni di Geova hanno scelto da tempo di affiancare ai tradizionali strumenti di studio biblico anche contenuti pensati specificamente per bambini e ragazzi. Tra questi spicca una raccolta di fumetti disponibili gratuitamente sul portale ufficiale JW.org, attraverso i quali numerosi episodi della Bibbia vengono raccontati in forma illustrata e accessibile.

I racconti biblici più conosciuti in versione illustrata

La sezione, intitolata “Storie bibliche a fumetti”, propone una serie di racconti che ripercorrono alcuni dei momenti più conosciuti delle Sacre Scritture: dalla creazione e dalla vicenda di Adamo ed Eva fino alle storie di Noè, Abramo, Giuseppe, Mosè, Sansone, Davide e Daniele. Ogni racconto è corredato da tavole illustrate che accompagnano il lettore nello sviluppo della narrazione, trasformando episodi spesso complessi in una lettura più immediata per il pubblico giovane.

Un progetto educativo per bambini e famiglie

Secondo la presentazione pubblicata sul sito ufficiale, l’obiettivo è quello di “far vivere gli episodi della Bibbia” attraverso una formula che unisce immagini, dialoghi e momenti di riflessione. Le storie possono essere lette online oppure scaricate e stampate in formato PDF, consentendo alle famiglie di utilizzarle anche come attività educativa domestica. Alla fine di ogni racconto sono inoltre presenti domande e spunti pratici destinati a favorire la discussione tra genitori e figli.

Come funzionano i fumetti biblici digitali

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia comunicativa dei Testimoni di Geova, che negli ultimi anni hanno investito in strumenti digitali multilingue destinati a diverse fasce d’età. La sezione per bambini di JW.org comprende infatti anche video animati, attività scaricabili, schede dedicate ai personaggi biblici e altre pubblicazioni educative.

Il ruolo del digitale nella divulgazione religiosa

Dal punto di vista grafico, i fumetti adottano uno stile chiaro e lineare, caratterizzato da colori vivaci e da una narrazione che privilegia i valori morali evidenziati dai racconti biblici. L’intento dichiarato non è quello di offrire una reinterpretazione artistica delle Scritture, bensì di aiutare i più giovani a conoscere i personaggi e gli insegnamenti contenuti nella Bibbia attraverso un linguaggio visivo familiare alle nuove generazioni.

Un linguaggio moderno per raccontare la Bibbia

L’utilizzo del fumetto come strumento educativo non rappresenta una novità nel mondo religioso, ma il progetto dei Testimoni di Geova si distingue per la sua ampia diffusione internazionale e per la totale gratuità dei contenuti. Le “Storie bibliche a fumetti” sono infatti disponibili in numerose lingue e accessibili da qualsiasi dispositivo collegato a Internet.

Tradizione e innovazione nell’educazione religiosa

In un’epoca in cui la comunicazione passa sempre più attraverso immagini e contenuti digitali, l’esperienza di JW.org dimostra come anche la divulgazione religiosa possa adattarsi ai linguaggi contemporanei. I fumetti biblici rappresentano così un ponte tra tradizione e innovazione, offrendo ai più giovani un modo semplice e coinvolgente per avvicinarsi ai racconti che da secoli fanno parte della cultura e della spiritualità occidentale.

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