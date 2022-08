Tra le App più scaricate sale in vetta alla classifica BeReal, il nuovo social network che fa tendenza negli USA.

Oltre 30 milioni di download in pochissimi mesi negli Stati Uniti. Il nuovo social network ha debuttato in Francia e si sta facendo largo anche in Italia dove lentamente sta iniziando a diventare il nuovo social di tendenza contro i concorrenti Tik Tok e Instagram.

Niente invasioni di bacheca. Su BeReal puoi pubblicare solo una volta al giorno e a deciderlo non sarai tu. Niente tramonti, niente momenti da Instagrammare subito. All’improvviso BeReal manda una notifica e a quel punto hai solamente due minuti per scattare una foto. Ovunque tu possa trovarti in quel momento, quello sarà il luogo da cui potrai scattare la foto.

A quel punto l’App attiverà le due fotocamere: quella anteriore e quella posteriore. Le foto verranno caricate così contemporaneamente in modo da mostrare realmente la location.

Non sei venuto bene? Puoi rifare la foto chiaramente ma ai tuoi follower sarà comunicato quante volte la foto è stata riscattata.

Niente filtri, niente foto con set organizzati. Ad essere immortalata sarà solo la vita vera. E non puoi stare li solo ad osservare. Se non partecipi e non condividi anche tu, non fai parte della community, quindi non puoi guardare.

Siete pronti a togliere i filtri?

Come cantava J-Ax insieme a Fedez: “Tutto questo sbattimento per far foto al tramonto, Che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo”.

Dovrete essere davvero fortunati per ricevere la notifica di Bereal proprio mentre il sole sta tramontando.