Benedetta Rossi, il sogno della famiglia diventa realtà

Per Benedetta Rossi e Marco Gentili, quello che per anni è rimasto un desiderio è diventato finalmente realtà. Una storia vissuta lontano dai riflettori, fatta di attese, documenti, speranze e momenti difficili, fino al giorno in cui la loro famiglia ha trovato una nuova forma.

Il percorso di adozione era iniziato diversi anni fa e, come raccontato dalla stessa Benedetta, non è stato semplice. Un cammino lungo, con tante pratiche da affrontare e inevitabili momenti di incertezza, vissuto con la discrezione che da sempre contraddistingue il loro modo di proteggere la vita privata.

Già nel giugno del 2025, ospite di Verissimo, Marco aveva parlato del desiderio di diventare genitori. Lui e Benedetta avevano sempre pensato di poter essere dei buoni genitori, ma i figli, come aveva spiegato, semplicemente non erano arrivati. Una frase pronunciata senza cercare spiegazioni a tutti i costi, con la consapevolezza che ogni storia familiare può prendere strade diverse da quelle immaginate.

Poi è arrivata l’adozione. Nel luglio scorso, Benedetta aveva raccontato che lei e Marco stavano per partire per affrontare gli ultimi passaggi di quel percorso. La destinazione era il Costa Rica, dove avrebbero incontrato per la prima volta le due sorelle che sarebbero entrate nella loro vita.

Un viaggio diverso da tutti gli altri, tanto importante da spingerli a rallentare anche la loro attività pubblica. Benedetta aveva scelto di condividere soltanto alcuni momenti, lasciando fuori tutto ciò che apparteneva alla sfera più intima e delicata della loro storia.

Il 27 agosto è arrivata la notizia che ha cambiato definitivamente quel racconto. L’adozione era stata completata e Benedetta e Marco erano ufficialmente una famiglia. Le bambine si chiamano Natacha e Sharlyn, hanno 10 e 9 anni e sono diventate le loro figlie.

A raccontare la loro felicità è stata una fotografia semplice: quattro mani intrecciate. Un’immagine che dice molto più di tante parole e che accompagna il racconto dell’incontro, della prima volta in cui si sono guardati, si sono presi per mano e hanno iniziato a conoscersi.

Benedetta ha raccontato le sue emozioni senza trasformare un momento così personale in uno spettacolo. Anche nel condividere questo percorso con chi la segue da anni, ha mantenuto quella misura che le ha permesso di proteggere ciò che non aveva bisogno di essere mostrato.

Adesso comincia una nuova quotidianità, fatta di abitudini da costruire, giornate da condividere e tante prime volte. E nella nuova famiglia trova naturalmente il suo posto anche Cloud, il loro cane, che per Natacha e Sharlyn è diventato il fratellone peloso di casa.

Dopo anni di attesa, il viaggio di Benedetta e Marco è arrivato al suo punto più importante: non la fine di una storia, ma l’inizio di una vita nuova, da costruire insieme, giorno dopo giorno.

jacktoto

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