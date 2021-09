Belpasso, moglie del boss termina in carcere

Condanna definitiva per Patrizia Paratore, moglie del boss Carmelo Aldo Navarria

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato la 55enne Patrizia PARATORE del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania.

La donna, arrestata il 4 maggio 2017, nell’ambito dell’operazione “Araba Fenice”, faceva parte dei 15 indagati per associazione mafiosa facenti parte del gruppo di Belpasso. Tra i reati contestati anche estorsione aggravata in concorso e furto aggravato. I soggetti costituivano un’articolazione territoriale della famiglia di Cosa Nostra Catanese Santapaola – Ercolano, capeggiato da Carmelo Aldo NAVARRIA, marito di Patrizia PARATORE e arrestato in quell’occasione. Navarria figurava inoltre tra gli uomini di fiducia di Giuseppe PULVIRENTI, detto “u Malpassotu”.

Stabilita pure la pena definitiva. Ritenuta colpevole dai giudici per diversi reati commessi a Belpasso. Gli illeciti risalgono al periodo che va da marzo 2007 a novembre 2015,. L’arrestata dovrà scontare la pena definitiva di 8 anni e 10 mesi. Una volta assolte tutte le formalità del caso, l’arrestata è stata condotta nel carcere di Palermo Pagliarelli.