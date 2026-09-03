Quando il test dei terrapiattisti dà ragione alla Terra sferica: l’esperimento di “Behind the Curve”

Il curioso finale del documentario del 2018: un esperimento progettato per mettere in discussione la curvatura terrestre finisce per produrre proprio il risultato previsto dal modello della Terra sferica. E quella semplice parola — «Interessante» — diventa una delle scene più emblematiche del dibattito sulla pseudoscienza.

C’è un momento, nel documentario Behind the Curve, in cui la realtà sembra prendere una piega quasi paradossale.

Un gruppo di sostenitori della teoria della Terra piatta decide di costruire un esperimento per dimostrare che il nostro pianeta non possiede la curvatura descritta dalla scienza. Il ragionamento è semplice: se la superficie terrestre fosse piatta, una sorgente luminosa, una telecamera e alcuni punti di riferimento posti alla stessa altezza dovrebbero rimanere allineati anche a diversi chilometri di distanza.

Ma quando arriva il momento della prova, il risultato non è quello sperato.

La luce che dovrebbe essere visibile non compare.

Poi la torcia viene sollevata.

E improvvisamente la luce appare nell’inquadratura.

A quel punto Jeran Campanella, uno dei protagonisti del movimento terrapiattista statunitense, pronuncia poche parole: «Interesting», cioè «Interessante».

È la conclusione perfetta per un documentario che, più che limitarsi a deridere il terrapiattismo, cerca di mostrare come nascono, si consolidano e resistono le convinzioni pseudoscientifiche.

Un esperimento nato per smentire la curvatura

Behind the Curve, diretto da Daniel J. Clark e uscito nel 2018, segue alcuni esponenti del movimento della Terra piatta negli Stati Uniti, raccontandone convinzioni, attività online e tentativi di fornire una spiegazione alternativa alla visione scientifica del pianeta.

Tra i protagonisti c’è Jeran Campanella, noto anche per la sua attività su YouTube legata al movimento terrapiattista.

Campanella decide di affrontare una delle questioni fondamentali della controversia: la curvatura della superficie terrestre.

Per farlo viene scelto un lungo tratto del Victoria Canal, in California. La distanza complessiva utilizzata nell’esperimento è di circa tre miglia, ovvero 4,8 chilometri. A una distanza intermedia viene collocato un pannello con un’apertura; all’altra estremità si trova la persona incaricata di tenere la sorgente luminosa, mentre Campanella osserva la scena attraverso una telecamera dotata di potente zoom.

I punti di riferimento vengono collocati a circa 17 piedi, pari a 5,2 metri, sopra la superficie dell’acqua.

L’obiettivo è verificare se la luce possa seguire una linea apparentemente rettilinea lungo l’intero percorso.

La previsione della Terra piatta

Il principio utilizzato nell’esperimento è intuitivo.

Immaginiamo una superficie perfettamente piana. Se telecamera, foro e torcia si trovano alla stessa altezza e sono correttamente allineati, non ci sarebbe alcuna superficie curva a interrompere la linea di vista.

La luce dovrebbe quindi attraversare il foro del pannello e arrivare fino alla telecamera.

Per i sostenitori della Terra piatta, questo avrebbe costituito un’evidenza a favore della loro teoria.

Il modello della Terra sferica, invece, produce una previsione differente.

Su una superficie curva, infatti, la direzione che appare “orizzontale” in un punto non rimane parallela all’orizzonte locale di un altro punto distante chilometri. La superficie terrestre scende progressivamente rispetto a una linea perfettamente rettilinea.

Di conseguenza, mantenere tutti gli elementi alla stessa altezza rispetto all’acqua non significa mantenerli sulla stessa linea geometrica nello spazio.

Ed è proprio qui che l’esperimento diventa interessante.

Prima la luce non si vede

Durante la prova, la sorgente luminosa viene inizialmente mantenuta all’incirca alla stessa altezza del foro e della telecamera.

Campanella osserva attraverso il display della macchina fotografica, ma la luce non appare nel punto previsto.

Il risultato, almeno in quel momento, non conferma l’ipotesi della Terra piatta.

La soluzione tentata è quella di modificare l’altezza della sorgente.

Campanella chiede quindi all’assistente di sollevare la torcia sopra la testa.

Ed è proprio allora che accade la scena diventata famosa.

La luce compare nell’inquadratura.

Campanella chiede di alzarla e abbassarla nuovamente. Quando la sorgente viene sollevata, la luce diventa visibile; quando viene riportata più in basso, scompare.

Il fenomeno è compatibile con ciò che ci si aspetterebbe da una superficie curva: per recuperare la linea di vista occorre infatti aumentare l’altezza della sorgente luminosa.

Ma quanto doveva essere sollevata?

Qui è necessario fare una precisazione.

Nel documentario viene indicata un’altezza di circa 23 piedi, cioè circa 7 metri, come riferimento per la previsione della Terra sferica. Analisi geometriche successive hanno osservato che questa cifra non è esattamente quella richiesta dalla geometria ideale della configurazione mostrata: una stima corretta porta a un valore più vicino a 19,5 piedi, circa 5,9 metri, a seconda di come vengono interpretati esattamente i punti dell’esperimento.

Questo dettaglio non cambia il punto centrale della scena: la sorgente luminosa doveva essere sollevata rispetto all’altezza iniziale affinché diventasse visibile.

È proprio questo spostamento verticale a rendere il risultato coerente con una superficie curva.

La scena del «Interesting»

La telecamera registra quindi un momento diventato emblematico.

Campanella osserva il risultato e, anziché dichiarare di aver confermato la Terra sferica, reagisce con un’espressione estremamente prudente:

«Interesting… very interesting».

La frase è rimasta impressa proprio per la sua semplicità.

Non c’è una dichiarazione clamorosa. Non c’è un’immediata ammissione di errore. C’è soltanto la constatazione che l’esperimento ha prodotto un risultato difficile da conciliare con l’ipotesi che avrebbe dovuto dimostrare.

Ed è questo uno degli aspetti più interessanti dell’intera vicenda.

Anche un altro esperimento aveva dato un risultato scomodo

Il caso della luce non è l’unico episodio del documentario in cui un esperimento progettato all’interno dell’ambiente terrapiattista produce un risultato compatibile con la scienza convenzionale.

Nel film viene mostrato anche un giroscopio laser ad anello, utilizzato per cercare di verificare il movimento rotazionale della Terra.

L’apparecchio registra un drift di circa 15 gradi all’ora, valore coerente con la rotazione terrestre. Invece di considerare immediatamente il risultato come una conferma dell’ipotesi scientifica, gli sperimentatori iniziano a cercare possibili spiegazioni alternative che possano giustificare il dato.

È un passaggio fondamentale per comprendere il messaggio del documentario.

Il problema non è semplicemente “fare un esperimento”.

Il vero problema è accettare ciò che l’esperimento mostra quando il risultato contraddice ciò che pensavamo prima di iniziare.

Il metodo scientifico funziona proprio così

La differenza fondamentale tra scienza e pseudoscienza non consiste nel fatto che gli scienziati non abbiano convinzioni o ipotesi.

Al contrario, la scienza parte continuamente da ipotesi.

La differenza sta nel modo in cui queste ipotesi vengono trattate.

Una teoria scientifica deve poter essere messa alla prova. Deve produrre previsioni verificabili. E soprattutto deve poter essere smentita dai dati.

Se un esperimento produce un risultato contrario alle aspettative, il ricercatore deve essere disposto a mettere in discussione la propria ipotesi.

È una delle regole più difficili da rispettare, perché gli esseri umani tendono naturalmente a cercare informazioni che confermino ciò in cui già credono.

Questo fenomeno viene spesso definito bias di conferma.

Nel caso di Behind the Curve, il valore della scena finale sta proprio nel mostrare questa tensione: da una parte c’è una previsione, dall’altra un’osservazione; in mezzo c’è la difficoltà, profondamente umana, di accettare che la seconda possa smentire la prima.

Un esperimento televisivo non sostituisce la scienza

È importante, tuttavia, non trasformare la scena in qualcosa che non è.

L’esperimento mostrato nel documentario non rappresenta da solo la “prova” della sfericità terrestre. Esperimenti ottici su grandi distanze sono sensibili a numerosi fattori, tra cui rifrazione atmosferica, allineamento, altezza degli strumenti e condizioni locali. Questi elementi devono essere controllati con attenzione per ottenere una misura rigorosa.

La forma della Terra non dipende quindi da quella singola torcia.

La sua sfericità è confermata da una quantità enorme di osservazioni indipendenti: dalla navigazione alla geodesia, dalle osservazioni astronomiche ai satelliti, dalle eclissi lunari alle misurazioni della superficie terrestre.

L’esperimento di Campanella è interessante soprattutto per un altro motivo: la previsione che aveva impostato per distinguere una Terra piatta da una Terra curva non produce il risultato che i suoi autori speravano di ottenere.

La lezione più importante

Forse è proprio questo il motivo per cui la scena finale di Behind the Curve continua a essere ricordata.

Non perché un gruppo di terrapiattisti abbia semplicemente “fallito” un esperimento.

Ma perché mostra, in pochi secondi, una delle sfide più profonde della conoscenza: che cosa facciamo quando la realtà non conferma le nostre convinzioni?

La scienza non promette che le nostre idee siano sempre corrette. Promette qualcosa di più importante: un metodo per scoprire quando non lo sono.

Una telecamera, una torcia, un foro e alcuni chilometri di distanza sono sufficienti, nel documentario, a creare un momento di forte contrasto tra aspettativa e osservazione.

E mentre la luce finalmente compare nello schermo, resta quella risposta quasi surreale:

«Interessante».

Una parola piccola per un risultato enorme.

Perché il vero insegnamento dell’esperimento non riguarda soltanto la forma della Terra. Riguarda la disponibilità ad accettare che, qualche volta, è la realtà ad avere l’ultima parola.

jacktoto

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