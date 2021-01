Befana solidale, Fipe Confcommercio organizza pranzo per 1000 famiglie

L’epifania si avvicina. In occasione della festività la FIPE- Federazione Italiana Pubblici Esercizi, sostenuta dalla

Confcommercio di Catania, con il patrocinio del Comune di Catania, organizza un pranzo per le famiglie bisognose. Nella preparazione degli alimenti affiancherà la FIPE anche l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticcieri etnei. Domani, martedì 5 gennaio, dalla sede di via Mandrà, partiranno pasti per 1000 famiglie, distribuiti dalla Protezione Civile a parrocchie ed enti senza scopo di lucro che operano sul territorio.

All’appuntamento presso la sede Confcommercio Catania, presente anche il primo cittadino Salvo Pogliese, in segno di gratitudine nei confronti della categoria di imprenditori che contribuisce all’economia del territorio. “Nonostante il momento che stiamo attraversando, i ristoratori della FIPE non stanno con le mani in mano”, afferma il presidente provinciale di FIPE Ristoranti Giovanni Trimboli. “Il futuro è incerto per le nostre attività e anche se il settore della ristorazione è in piena crisi vogliamo essere in prima linea, coscienti che la strada per il ritorno alla normalità sarà lunga e in salita”.

G.G.