Beccati i “furbetti” dei rifiuti ad Aci Sant’Antonio

Il nuovo impianto di videosorveglianza installato ad Aci Sant’Antonio per tenere sotto controllo “gli sporcaccioni” inizia a dare i suoi frutti.

Sono tre i video diffusi dall’Amministrazione Comunale di Aci Sant’Antonio: nel primo un uomo a piedi, con passo lento, si dirige verso un piccolo cumulo di rifiuti localizzato per strada, in via Mandarini, una zona periferica del comune santantonese, depositando con noncuranza un sacchetto di rifiuti. Nel secondo un’auto di colore grigio si affianca allo stesso cumulo, e vi lascia andare sopra un sacchetto lanciandolo dal finestrino. Nel terzo, infine, è un furgone bianco ad affiancarsi al cumulo d’immondizia, depositando quanto non dovrebbe.

«La speranza è che -si legge in una nota- le telecamere facciano da dissuasori contro gli sporcaccioni seriali, i furbetti della differenziata il cui comportamento danneggia l’intera comunità santantonese. Grazie alla stragrande maggioranza dei cittadini che seguono un comportamento virtuoso, il Comune ha raggiunto risultati importanti in merito alla raccolta differenziata».

«Sortisce il primo effetto il posizionamento delle telecamere, e di questo siamo soddisfatti – ha dichiarato l’Assessore all’Ecologia, Quintino Rocca – Certo, non vorremmo mai vedere immagini del genere. Ma

è per arrivare a questo traguardo che abbiamo posizionato queste apparecchiature in punti strategici del territorio. Adesso dobbiamo sperare che chi viene sorpreso a lasciare in giro indiscriminatamente

rifiuti si renda conto del danno causato alla collettività».

«Il comando dei Vigili Urbani, effettuate le dovute verifiche, già oggi sta provvedendo ad inviare le dovute sanzioni – ha precisato il Sindaco, Santo Caruso – e questo spero serva da lezione. Chiaramente non pensiamo

solo ad azioni repressive in questo senso. L’obiettivo è anche, anzi soprattutto, quello di educare chi non ha ancora chiari i benefici della differenziata. E questo per mettere ancora di più in risalto il buon lavoro fatto quotidianamente dai cittadini corretti».

