Beccati “furbetti” del buono spesa: 28 denunce

Dichiaravano requisiti falsi o “dimenticavano” di percepire già il reddito di cittadinanza: denunciate ben 28 persone tra Viagrande ed Aci Bonaccorsi per aver usufruito del buono spesa pur non avendone diritto. I reati contestati sono falsità in scrittura privata, rilascio di dichiarazioni mendaci e produzione di atti falsi, nonché truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La concessione del sostegno economico ad integrazione del reddito delle famiglie è subordinata ad una serie di requisiti reddituali e patrimoniali che cumulativamente ciascun nucleo familiare deve possedere al momento della presentazione della domanda. Requisiti che, naturalmente, deve conservare per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.

I controlli hanno evidenziato che diversi nuclei familiari percepivano altre forme di sostegno economico, ossia il reddito di cittadinanza. Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni acquisite, le autocertificazioni presentate sono risultate prive dei requisiti previsti nel bando. In altri casi, infatti, i nuclei familiari si sono addirittura “sdoppiati” o “accorpati”.

Per esempio, una donna che dichiarava che il proprio nucleo familiare era composto da due persone mentre in realtà era costituito da tre. La donna ometteva, infatti, come uno dei figli fosse già percettore di reddito da lavoro dipendente.

O un’altra donna che invece dichiarava che il proprio nucleo familiare era composto da quattro persone mentre, di fatto, il marito e uno dei due figli erano residenti in un altro immobile. O come nel caso dei due coniugi, residenti sotto lo stesso tetto, che presentavano due distinte istanze per ottenere il beneficio. Ed infine il detenuto agli arresti domiciliari che, pur essendo unico componente del nucleo familiare nella dichiarazione

accorpava a se altri tre familiari, padre, madre e sorella, anagraficamente facenti parte di un altro nucleo familiare.

E.G.