Battesimo cristiano: perché cattolici, protestanti, Testimoni di Geova e mormoni non parlano della stessa cosa

Il dibattito sul battesimo accompagna il cristianesimo da quasi duemila anni e continua ancora oggi a suscitare confronti tra le diverse confessioni. A prima vista la domanda sembra semplice: qual è il battesimo “giusto”? In realtà, la risposta è molto più complessa, perché le varie tradizioni cristiane partono da presupposti teologici differenti e utilizzano criteri di autorità diversi.

Per questo motivo, un confronto diretto tra il battesimo evangelico per immersione e quello cattolico dei neonati per aspersione o infusione rischia di essere fuorviante. Non si tratta soltanto di due modalità diverse di amministrare un sacramento, ma di due modi differenti di concepire la fede, la Chiesa e l’autorità religiosa.

La prospettiva protestante

Nella maggior parte delle chiese evangeliche e battiste, il battesimo rappresenta la testimonianza pubblica di una fede già maturata. Il candidato sceglie volontariamente di essere battezzato dopo aver creduto nel Vangelo e aver deciso di seguire Cristo. Per questo motivo il battesimo viene generalmente celebrato per immersione totale, simbolo della morte e della risurrezione di Gesù Cristo.

Alla base di questa visione vi è il principio della sola Scriptura, secondo il quale la Bibbia costituisce l’unica autorità normativa per la fede cristiana. I sostenitori di questa posizione osservano che nel Nuovo Testamento il battesimo segue normalmente la conversione personale e la professione di fede.

La posizione della Chiesa cattolica

La Chiesa cattolica propone una lettura diversa. Pur riconoscendo la centralità della Sacra Scrittura, essa ritiene che la Rivelazione divina sia trasmessa attraverso la Scrittura e la Tradizione apostolica, interpretate autenticamente dal Magistero della Chiesa. Anche la riflessione dei Padri della Chiesa, le decisioni conciliari e lo sviluppo della dottrina fanno parte di questo patrimonio.

Da questa prospettiva deriva anche il battesimo dei bambini. Secondo la dottrina cattolica, il sacramento comunica la grazia di Dio fin dall’inizio della vita e inserisce il battezzato nella comunità ecclesiale, mentre la professione personale di fede sarà confermata successivamente con il sacramento della Confermazione.

Due criteri di autorità diversi

È proprio qui che emerge il punto centrale del dibattito. Spesso si discute del battesimo cercando di stabilire chi abbia ragione e chi abbia torto. Tuttavia, il problema è più profondo.

Le chiese evangeliche giudicano la validità di una dottrina principalmente alla luce della Bibbia. La Chiesa cattolica, invece, interpreta la Scrittura all’interno della Tradizione della Chiesa e del Magistero.

Di conseguenza, le conclusioni sul battesimo sono il risultato di due sistemi teologici differenti. Non cambia soltanto l’interpretazione di alcuni versetti, ma il metodo stesso con cui si stabilisce ciò che è autorevole nella fede.

Il caso dei Testimoni di Geova

Anche i Testimoni di Geova praticano esclusivamente il battesimo di persone che hanno scelto consapevolmente di dedicare la propria vita a Dio. Il battesimo viene amministrato per immersione completa e non viene conferito ai neonati.

Tuttavia, la loro interpretazione della Bibbia e la loro struttura organizzativa differiscono profondamente sia dal protestantesimo storico sia dal cattolicesimo. I Testimoni di Geova riconoscono come guida dottrinale il Corpo Direttivo mondiale e sviluppano una teologia che si discosta da quella delle principali confessioni cristiane su temi fondamentali, come la Trinità, la natura di Cristo e l’immortalità dell’anima.

Per queste ragioni, pur condividendo con molte chiese evangeliche il battesimo dei credenti per immersione, il significato attribuito al rito e il contesto dottrinale restano differenti.

La visione della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

Anche la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, comunemente conosciuta come Chiesa mormone, pratica il battesimo esclusivamente per immersione e solo dopo il raggiungimento dell’età della responsabilità personale, fissata a otto anni.

La differenza principale riguarda però il fondamento dell’autorità religiosa. Oltre alla Bibbia, i Santi degli Ultimi Giorni riconoscono come Scrittura anche il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo, oltre alla guida continua dei profeti della Chiesa. Da questa prospettiva deriva una comprensione del battesimo inserita in un sistema teologico distinto sia dal cattolicesimo sia dal protestantesimo tradizionale.

Più che uno scontro, un confronto

Osservando queste diverse tradizioni emerge una conclusione spesso trascurata nel dibattito pubblico: non è possibile confrontare il battesimo limitandosi alla modalità con cui viene amministrato. Ogni confessione interpreta quel gesto alla luce della propria concezione della Chiesa, della salvezza e dell’autorità religiosa.

Per questo motivo, il dialogo ecumenico più serio non consiste nel proclamare un vincitore, ma nel comprendere le ragioni storiche e teologiche che hanno portato ciascuna tradizione alle proprie conclusioni.

Il battesimo, dunque, continua a rappresentare uno dei temi che più evidenziano le differenze tra le confessioni cristiane. Ma proprio per questo costituisce anche un’occasione di confronto, purché affrontato con rigore storico, conoscenza delle fonti e rispetto reciproco, evitando semplificazioni che rischiano di ridurre una questione complessa a un semplice dibattito tra “giusto” e “sbagliato”.